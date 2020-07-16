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Стильные идеи дизайна маникюра и педикюра на лето 2020 (Фото)

Стильные идеи дизайна маникюра и педикюра на лето 2020 (Фото)
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф
В образе современной модницы важна буквально каждая деталь. Красивый, стильный педикюр не менее важен, чем маникюр. Ведь такие нюансы и делают девушку ухоженной.

Маникюр на лето

Согласно последним тенденциям, наиболее привлекательно смотрится маникюр и педикюр в одном стиле. Благодаря такому подходу образ не требует тщательной проработки, ведь нейтральная цветовая гамма будет уместна в любом случае.

Идеи маникюра и педикюра на лето

Не менее прекрасно выглядит маникюр и педикюр в одной цветовой гамме, но при этом с разным оформлением. Такое сочетание более сложное, но от этого не менее интересное.

Летний маникюр и педикюр

Отдельно стоит отметить цветовую гамму модного маникюра и педикюра. В целом нет никаких запретов, что дает полную свободу самовыражения.

Нюдовый маникюр и педикюр

На каждый день как нельзя лучше подойдут нюдовые тона. Они редко дополнены дизайном, поскольку сами по себе выглядят элегантно. Пастельные оттенки чаще сочетают между собой, создавая весьма необычные решения. Ну и конечно же летом, как никогда актуальны яркие и неоновые тона.

Насыщенный маникюр и педикюр

Выбирать можно любой из этих вариантов. Но все же рекомендуем в маникюре и педикюре использовать оттенки одинаковой насыщенности.

Французский маникюр на руках и ногах

Актуальность френча сложно переоценить, причем это касается не только маникюра, но и педикюра. Он может быть традиционным, на основе белой линии улыбки. Его выбирают для важных мероприятий, свадеб и настоящие ценительницы классики. В летнем сезоне активно выбирают и более смелые цветные вариации.

Яркий маникюр и педикюр

В основном они яркие и идеально подходят для повседневных образов в отпуске. Нередко маникюр и педикюр дополнительно украшают цветочным или геометрическим дизайном, а также декором. Такие детали смотрятся невероятно красиво.

Морской дизайн маникюра и педикюра

В летнем сезоне как никогда актуальным становится тематический морской дизайн, который прекрасно дополняет маникюр и педикюр. Разнообразие ракушек, морское побережье, солнце на закате, якорь и многое другое можно изобразить вручную.

Маникюр и педикюр в домашних условиях

В домашних условиях проще это будет сделать с помощью слайдер-дизайна. Ну и конечно же, чтобы насыщенные оттенки лака не тускнели на солнечных лучах, лучше нанести поверх него топовое покрытие. Благодаря нему можно не волноваться о привлекательном внешнем виде ноготков.

Геометрический дизайн маникюра

Вновь мастера предлагают вспомнить геометрический дизайн. Различной толщины точки и линии, фигуры и многое другое в летнем сезоне 2020 буквально на пике популярности.

Маникюр и педикюр с декором

Тем более, что его всегда можно разнообразить скотч-лентой и другим декором по собственному вкусу. В качестве основного покрытия маникюра и педикюра прекрасно смотрятся не только пастельные, но и яркие цвета.

Фрукты и ягоды на руках и ногах

Многие ассоциируют лето с разнообразием фруктов и ягод. Поэтому не удивительно, что такие рисунки достаточно быстро стали изображать на ногтях.

Розовые ногти

Яркое розовое покрытие идеально сочетается с рисунком в виде малины. Желтый маникюр и педикюр — прекрасная основа для дизайна с лимонами или бананами. Красный лак чаще всего сочетают с клубничным или вишневым рисунком. На самом деле комбинаций существует значительно больше. Поэтому рекомендуем обязательно просмотреть подборку идей далее.

Цветочный рисунок на руках и ногах

Маникюр 2020: самые крутые идеи летнего матового дизайна (Фото)

Цветочный рисунок актуален круглый год. Впрочем, летом он всегда становится немного другим. Нюдовое покрытие все чаще дополняют элегантными бутонами с цветным акцентом. Благодаря чему маникюр получается более выраженным, но при этом сохраняет заданную лаконичность.

Летний дизайн ногтей

Нередко в качестве основного покрытия модницы используют яркие цвета, которые как никогда актуальны летом. Поэтому в таком случае цветы в основном объемные, крупные. Интересно, что наносят их в разных техниках, поэтому визуально они также смотрятся по-разному. Рисунок, выполненный вручную всегда получается реалистичным. То есть маникюр больше напоминает произведение искусства.

Слайдер-дизайн на ногтях

В домашних условиях в основном используют слайдер-дизайн, благодаря чему оформление получается достойным. Ну и конечно же, цветы очень часто делают с помощью декора. То есть из страз, бусин и блесток выкладывают целую композицию. Данное оформление никогда не остается без внимания и подходит исключительно для вечерних мероприятий.

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Все по теме:

Женская мода, Дизайн маникюр, Арбузный маникюр, Идеи маникюра 2020.

Автор:

Телеграф
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