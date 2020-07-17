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Маникюр 2020: самые модные нейл-дизайны для коротких ногтей (Фото)

Маникюр 2020: самые модные нейл-дизайны для коротких ногтей (Фото)
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф
Хитом последних сезонов считается натуральный и естественный дизайн маникюра. Трендом современной моды являются квадратные, овальные ноготки с нежным оттенком лакового покрытия.

Не всегда под словом «нежный» подразумевается едва заметная текстура покрытия. Теперь модно украшать светлые тона лакового покрытия геометрическим узором. Также не уступает свое место абстракция и расписные узоры.

Ртуть, золото, жидкий металл, капля — эти все перечисленные названия напрямую относятся к данному дизайну. Основной изюминкой всего маникюра являются мелкие частички фольги.

Данный элемент декорирования накладывается на базу. Для того чтобы данный дизайн имел обширный и объемный вид, мастера покрывают ногтевую пластину несколькими слоями закрепителя (топом).

Маникюр с фольгой не часто можно увидеть на ноготках девушек, так как не все мастера любят работать с таким дизайном. Работа со слюдой — трудоемкая, но выглядит такой маникюр фантастически красиво.

Фольгированные элементы разнообразной формы имеют особую популярность. Благодаря готовым заготовкам девушки могут без всякого труда украсить свой маникюр даже в домашней обстановке.

Еще совсем недавно камифубуки имели только круглую форму. Но современный мир моды привык удивлять девушек новыми идеями. Поэтому в нынешнее время в косметических магазинах имеются невероятно красивые камифубуки в виде мелких цветочков, звездочек и полосок.

Универсальность данной технологии дизайна состоит в том, что мелкие фигурки способны украсить самые разнообразные оттенки нежного лакового покрытия. Начиная от белого и заканчивая самыми яркими тонами.

Слегка приметный оттенок идеально смотрится на коротких ногтях. Но не стоит его использовать в однотонном дизайне, иначе весь маникюр приобретет банальный вид.

Стильные идеи дизайна маникюра и педикюра на лето 2020 (Фото)

Большая часть мастеров не теряет возможность преобразить его эффектным и в тоже время нежным дизайном.

 

Фаворитами последних сезонов стали такие варианты, как золотые и серебристые блестки, флористическая роспись, бульонки, стразы и надписи. Данный элементы декора делают любой маникюр ярче и намного заметнее.

Все нюдовые оттенки уже много лет подряд лидируют в сфере моды. Их универсальность заключается в том, что они подходят для повседневного и торжественного маникюра.

К нюдовым оттенкам относятся: цвет слоновой кости, телесный, персиковый, светло-серый, бежевый тон лакового покрытия. Также все выше перечисленные оттенки комбинируются практически со всеми элементами декора.

Большая часть девушек предпочитает украшать свои коротенькие ноготки пастельными оттенками. Они имеют изящный и аккуратный вид. Все пастельные тона лакового покрытия можно часто встретить при выполнении омбре, французского маникюра. В число данных тонов входит даже сиреневый и голубой цвет.

Данный дизайн маникюра никогда не станет забытым. Ведь благодаря французскому маникюру девушки могут преображать свои ноготки. Причем этот дизайн не надоедает и может служить очень долго.

Но самое главное, что френч способен украсить и короткие ноготки. Всего лишь тоненькая линия улыбки уже преображает женские ручки. В нежном французском маникюре можно сочетать не только телесный и белый цвет лака. В нынешнее время работники салонов используют даже самые насыщенные оттенки, но на такой шаг могут решиться не все красавицы.

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Все по теме:

Маникюр, Идеи маникюра, Дизайн ногтей, Идеи нейл-арта, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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