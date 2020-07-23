Маникюр 2020: модные тенденции желтого дизайна со стразами (Фото)

Желтый маникюр – броский и заметный, он всегда поможет подчеркнуть оригинальность и индивидуальность вашего образа. Желтый цвет далеко не частый гость на ноготках модниц.

Раньше считалось, что маникюр просто обязательно должен быть выполнен в нейтральных оттенках лака. Ведь благодаря этому он точно будет универсальным в любое время года.

Но все же, в 2020 году предлагаем отбросить все рамки, ограничения и сделать маникюр желтого цвета. Он яркий, привлекательный и уж точно будет заряжать позитивными эмоциями. Главное — подобрать подходящее оформление.

Актуальный желтый цвет довольно разнообразный и многогранный. Благодаря чему каждая модница сможет подобрать действительно то, что нужно.

Яркий, сочный оттенок лака идеально подходит для жаркого времени года. Поскольку он буквально отражает настроение и теплоту солнечных лучей. Не менее актуальными являются максимально яркие или даже неоновые оттенки.

Конечно же, они подойдут далеко не каждой девушке. В этом году стоит присмотреться к пастельным тонам, которые отражают мягкость и романтичность оформления. Такой маникюр подойдет ко многим образам. Особенно если в качестве акцента использовать россыпь страз.

Отдельно отметим, что желтый цвет прекрасно смотрится в комбинации с самыми разными оттенками. В первую очередь, контрастное черно-желтое покрытие определенно не будет без внимания.

Данное решение можно использовать для френча, лунного дизайна и многого другого. Ведь такой маникюр выбирают смелые, уверенные в себе модницы. В сочетании с белым лаком оформление получается более нежным, но при этом не менее эффектным.

В основном его украшают рисунками по собственному усмотрению. Альтернативным решением всегда могут быть и другие оттенки. Среди самых популярных вариантов серый, розовый, фиолетовый или синий цвет. Но учитывайте, что многое зависит от их насыщенности.

Среди всего разнообразия декора для оформления ногтей стразы определенно занимают первое место. Все потому, что они бывают разных форм, размеров и оттенков.

Благодаря чему с ними можно всячески экспериментировать, пробуя разные сочетания и варианты нанесения. Что касается желтого маникюра, то он превосходно смотрится со стразами.

Тем более, что использовать их можно совершенно по-разному. Самое простое решение — украсить ими один или два ноготка. Для этого понадобится всего лишь несколько штук.

Нередко из страз выкладывают целые фигуры или имитируют дизайн. На желтом фоне чаще всего можно увидеть бабочек или цветы. Цветовое решение декора в данном случае не принципиально.

Выбирайте исходя из собственного вкуса прозрачный или разноцветный вариант страз.

Кстати нередко в процессе оформления используют разнообразные оттенки с рисунками. Это идеальный вариант для новичков, а также тех, кто предпочитает делать маникюр в домашних условиях.

Ведь рисунки порой не получаются идеальными, а наклейки могут помочь реализовать весьма интересные идеи. Они практичные, комфортные и максимально просты в использовании. Рисунок может быть совершенно разным, начиная с киви, лимона, банана, десертов и заканчивая растениями, цветами и многим другим.

Главное — после перенесения выбранного варианта на подготовленную ногтевую пластину закрепить его топовым покрытием или прозрачным лаком. Это поможет сохранить привлекательный внешний вид маникюра на более длительный период.

Несмотря на то, что желтый цвет сам по себе выглядит очень красиво, данное покрытие все чаще дополняют самыми разными видами дизайна. Конечно же, эффектность маникюра будет зависеть о выбранного оттенка, а также характера и стиля рисунка.