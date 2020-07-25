Педикюр 2020: трендовые идеи розового дизайна ногтей (Фото)

Если ты ищешь актуальные варианты дизайнов, смотри нашу подборку и вдохновляйся на новые интересные нейл-арты, которые идеально впишутся в это лето и твои повседневные образы.

Розовая палитра оттенков никогда не утратит своей актуальности, ведь этот цвет ассоциируется с нежностью, женственностью и романтикой.

Однако, не смотря на эти качества, розовый вполне может быть строгим и сдержанным, элегантным и аристократичным, а в сочетании с другими оттенками, способен создавать потрясающие композиции.

Помимо всего, этот цвет прекрасно сочетается с любыми нарядами и аксессуарами, что позволяет ему заслуженно занимать лидирующие позиции в нейл-индустрии.

Стильный и модный розовый педикюр — это не просто покрытие ногтевых пластин одним из оттенков одноимённой палитры. Он очень удачно сочетается с другими лаками, например, белым, чёрным, голубым или серым, и шикарно смотрится с рисунками и украшениями.

Трендовый розовый педикюр может быть ярким и броским или наоборот, нежным и сдержанным. Вы можете смело отдать предпочтение однотонному покрытию или оформить на пальчиках одну из любимых техник. Фантазируйте и не бойтесь экспериментировать.

Для создания идеального однотонного педикюра, любая барышня изначально должна определиться с выбором оттенка, который гармонично дополнит её образ, подчеркнёт ухоженность и красоту ножек.

Если ваше внимание привлекли глянцевые покрытия, то можно сделать выбор в пользу ярких розовых оттенков, например, малинового или цвета фуксии. Персик, бледно-розовый, лососевый, китайская или пыльная роза идеально смотрятся в матовом исполнении.

Однотонный педикюр может оформляться как с использованием декора, так и без него. В первом варианте, украшения или рисунки актуально располагать на большом акцентном ноготке.

Также очень интересно смотрится в таком педикюре одновременное сочетание матового и глянцевого покрытия.

Классический вариант нейл-дизайна – розовый френч, уже долгое время занимает лидирующие позиции в оформлении ноготков и не собирается никому уступать своё место.

Френч-педикюр, выполненный в розовых оттенках, прекрасно дополняется белым или молочным цветом и удивительно нежно, красиво украшает ногтевые пластины.

Белоснежная или молочная линия улыбки идеально дополнит любой из выбранных вами розовых основ. Для оформления розового кончика ноготка, в качестве основного покрытия можно использовать молочный, персиковый, прозрачный или более бледный розовый оттенок.

Прикорневая зона ногтевых пластин по желанию украшается узорами из страз или блёстками. Также можно выделить блестящими деталями линию улыбки.

Мелкие частички глиттера станут идеальным решением для преображения любого дизайна, а в сочетании с розовыми лаками смотрятся особенно интересно.

Блёстки могут дублировать основной оттенок педикюра или, наоборот, контрастно отличаться. Розовая палитра в этом варианте хорошо смотрится с фиолетовыми, красными, золотистыми и серебристыми блёстками.

Среди актуальных идей расположение глиттера на всей ногтевой пластине, когда декор выделяет акцентом один из пальчиков, а также блёстки на кончике ноготка, у основания, блестящие полоски, узоры и многие другие предложения.

Украшение ноготков стразами – прекрасная идея оформления дизайна аккуратным объёмным декором, который актуален и для повседневного педикюра, и для особых случаев.

Благодаря большому разнообразию оттенков, размеров и форм стаз, любая барышня сможет подобрать идеальный для себя вариант розового педикюра со стразами. Кристаллы могут украшать всю ногтевую пластину или выделять лишь часть ноготка красивым узором. Также очень оригинально смотрятся на пальцах ног одиночные камни на каждом ноготке.