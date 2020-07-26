Скачать
Воскресенье, 26.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
В Украине будут по-новому лечить COVID-19
В Минздраве рассказали, кому можно не носить защитные маски
В Минздраве рассказали, кому можно не носить защитные маски
Павелко: Для каждого болельщика это исторический день
Павелко: Для каждого болельщика это исторический день
"Перед зрителями буду откровенной": Ксения Мишина призналась, почему решилась на участие в проекте "Холостячка"
Ксения Мишина рассказала о своих ожиданиях от проекта "Холостячка"

Маникюр 2020: летний дизайн на квадратные ногти (Фото)

Маникюр 2020: летний дизайн на квадратные ногти (Фото)
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф
Квадратная форма ногтей - едва ли не самая популярная из существующих. Такой нейл-арт прекрасно подходит как для длинных, так и для коротких ногтей. Поэтому предлагаем разобраться в том, каким же должен быть идеальный маникюр на квадратные ноготки для летнего сезона 2020.

Фруктовый маникюр

Фруктовый дизайн определенно подходит для квадратных ногтей разной длины. Будьте уверены, что такой маникюр не останется без комплиментов, особенно если украсить его стразами или бусинами стандартного размера.

Французский маникюр

В число наиболее актуальных видов дизайна для квадратных ногтей конечно же входит френч. В повседневной жизни можно больше экспериментировать, пробуя неожиданные сочетания.

Тематический дизайн на лето

Тематический дизайн этого сезона в основном заключается в отдыхе и полном релаксе. Поэтому не удивительно, что на ноготках можно увидеть якорь, морское побережье, яхту, водных жителей.

Геометрический маникюр

Несмотря на невероятную популярность геометрии, как стиля дизайна в нейл-арте, он также со временем меняется. Появляется все больше вариаций, благодаря которым маникюр смотрится по-разному.

Модницы, которые предпочитают передовые новинки, определенно оценят более заметное оформление для квадратных ногтей. Это яркие оттенки лака или даже градиент в сочетании с крупным геометрическим рисунком.

Летний маникюр с надписями

Слоганы, надписи и цитаты все чаще стали использовать для дизайна ногтей любой длины и формы. Безусловно, четкие квадратные линии добавляют маникюру строгости и лаконичности. Но все же многое зависит от характера и стиля дизайна.

Идеи маникюра с цветами

В маникюре есть некоторые рисунки, которые совершенно точно будут актуальными всегда. В данном случае речь идет о цветочном принте, который в летнем сезоне считается трендом №1.

Градиент на квадратные ногти

Конечно же, градиентное оформление вряд ли можно назвать новинкой оформления. Но тем не менее в летнем сезоне он как никогда становится актуальным. Яркие оттенки, плавно переходящие друг в друга, смотрятся невероятно красиво и эффектно.

Маникюр 2020: лучшие идеи небесно-голубого нейл-арта (Фото)

Современный маникюр вовсе не зависит от длины или формы ногтей. Намного больше внимания стоит уделять выбору цветовой гаммы и непосредственно рисунка или декора. Ведь именно это определяет оригинальность, уникальность идеи оформления. К тому же, опытный мастер всегда поможет воплотить любую идею.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Летний маникюр, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Комната желаний": Ольга Куриленко показала самые пикантные кадры (Фото)
02 Худеющим на заметку: сало способствует эффективному похудению
03 Ракицкий и Ко, празднуя победу, разбили Кубок России (Видео)
04 "Продавцам" должностей в Офисе президента вручили подозрение
05 Телеведущая "Утро в большом городе" вышла замуж за вице-премьер-министра Украины (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В Украине немного снизился прирост COVID-19
В Украине немного снизился прирост COVID-19
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Тропическое лето: прогноз погоды на 26-27 июля
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
Курс валют: почем можно купить доллар и евро
Mazda 6 может выпуститься без дизельного мотора
Mazda 6 может выпуститься без дизельного мотора
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь