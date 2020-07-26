Маникюр 2020: летний дизайн на квадратные ногти (Фото)

Квадратная форма ногтей - едва ли не самая популярная из существующих. Такой нейл-арт прекрасно подходит как для длинных, так и для коротких ногтей. Поэтому предлагаем разобраться в том, каким же должен быть идеальный маникюр на квадратные ноготки для летнего сезона 2020.

Фруктовый маникюр

Фруктовый дизайн определенно подходит для квадратных ногтей разной длины. Будьте уверены, что такой маникюр не останется без комплиментов, особенно если украсить его стразами или бусинами стандартного размера.

Французский маникюр

В число наиболее актуальных видов дизайна для квадратных ногтей конечно же входит френч. В повседневной жизни можно больше экспериментировать, пробуя неожиданные сочетания.

Тематический дизайн на лето

Тематический дизайн этого сезона в основном заключается в отдыхе и полном релаксе. Поэтому не удивительно, что на ноготках можно увидеть якорь, морское побережье, яхту, водных жителей.

Геометрический маникюр

Несмотря на невероятную популярность геометрии, как стиля дизайна в нейл-арте, он также со временем меняется. Появляется все больше вариаций, благодаря которым маникюр смотрится по-разному.

Модницы, которые предпочитают передовые новинки, определенно оценят более заметное оформление для квадратных ногтей. Это яркие оттенки лака или даже градиент в сочетании с крупным геометрическим рисунком.

Летний маникюр с надписями

Слоганы, надписи и цитаты все чаще стали использовать для дизайна ногтей любой длины и формы. Безусловно, четкие квадратные линии добавляют маникюру строгости и лаконичности. Но все же многое зависит от характера и стиля дизайна.

Идеи маникюра с цветами

В маникюре есть некоторые рисунки, которые совершенно точно будут актуальными всегда. В данном случае речь идет о цветочном принте, который в летнем сезоне считается трендом №1.

Градиент на квадратные ногти

Конечно же, градиентное оформление вряд ли можно назвать новинкой оформления. Но тем не менее в летнем сезоне он как никогда становится актуальным. Яркие оттенки, плавно переходящие друг в друга, смотрятся невероятно красиво и эффектно.

Современный маникюр вовсе не зависит от длины или формы ногтей. Намного больше внимания стоит уделять выбору цветовой гаммы и непосредственно рисунка или декора. Ведь именно это определяет оригинальность, уникальность идеи оформления. К тому же, опытный мастер всегда поможет воплотить любую идею.