Особенно хороша для женщин с жирной кожей лица: польза белой глины

Белая глина, или каолин, применяется в косметологии и дерматологии для лечения жирной, угреватой кожи. Все о ее полезных свойствах и рекомендации по ее применению читайте далее.

Основное свойство косметической глины — очищение и подсушивание кожи. Она вбирает в себя избыток кожного сала и выделений потовых желез, устраняет загрязнения, которые есть на коже. Поэтому ее часто используют в дерматологии в виде мазей и паст, в косметических салонах — в составе масок, в детской косметологии — в виде присыпок.

В сухом виде белая глина хорошо сочетается со многими порошкообразными косметическими веществами — титановыми и цинковыми белилами, крахмалом, тальком, окисью магния. Глина усиливает бактерицидное действие некоторых веществ, поэтому ее добавляют в противовоспалительные мази и маски. Эта глина используется также в декоративной косметике в составе пудр и сухих дезодорантов.

Каолин особенно хорош для женщин с жирной кожей лица. Белая глина сама по себе может применяться как маска в домашних условиях. Но для сухой кожи она не годится. Если же кожа у вас комбинированная, жирная в области лба, носа или подбородка, на эти участки кожи можно наносить глиняную маску. Порошок белой глины можно сегодня найти в аптеках и косметических магазинах.

Вот несколько рекомендаций по применению белой глины:

2 — 3 чайных ложки порошка разведите до консистенции сметаны водой или настоем полезных для кожи трав — ромашки, чистотела, душицы. Нанесите смесь ровным слоем на жирные участки лица и оставьте на 15 — 20 минут до высыхания. Затем смойте маску теплой водой и ополосните лицо прохладной водой. После такой маски кожа становится чистой и свежей, глина удаляет с нее избытки кожного сала, делает ее матовой, без жирного блеска. Можно также натереть на терке кусочек огурца, смешать с небольшим количеством белой глины и равномерно нанести на лицо на 15 минут, затем смыть. Кожа станет розовой и нежной.

Белую глину также можно применять при жирной коже головы, при повышенной сальности волос. Разведите горсть глины водой. Вместо воды можно использовать отвары полезных для волос трав — крапивы или ромашки. Полученную смесь размешайте до однородной консистенции. Нанесите на кожу головы, втирая легкими движениями в проборы, затем по всей длине волос. Через 30 — 40 минут смойте теплой водой с небольшим количеством шампуня. Глина удалит с волос избыточную сальность, улучшит питание кожи.

Можно также делать ароматизированные ванны с глиной. Для этого в горсть сухого порошка добавьте сначала 4 — 5 капель приятного вам эфирного масла — розы, лаванды или иссопа, который, кстати, хорошо успокаивает нервную систему.

Размешайте ароматизированную глину сначала в небольшом количестве воды до консистенции сметаны. Затем струей воды разведите смесь в наполненной ванне. Поскольку в ванне кожа разогрета, поры ее открыты, такие процедуры очень полезны для ее очищения и подсушивания. Есть также народный рецепт использования глины для рассасывания отеков и синяков. На больное место ее следует накладывать в форме повязки, аппликации. Глина способствует притоку крови к синяку или ушибу.

Аппликацию следует держать до высыхания, затем смыть теплой водой. Запомните: в домашних условиях глину можно использовать только когда у вас нет серьезных проблем с кожей. Если же на лице угревая сыпь, а на теле — очаги различных кожных заболеваний, использовать глину самостоятельно не рекомендуется.