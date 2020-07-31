Прически 2020: стильные каре без челки для потрясающих дам (Фото)

Внешне простая, но при этом стильная прическа каре без челки имеет множество вариантов и модификаций. Ее делают на волосы разного оттенка и длины. С помощью каре удастся выделить красивые черты лица и создать интересный образ.

Каре без челки - универсальная стрижка, не требующая сложного ухода. Она чрезвычайно удобна как для ежедневной жизни, так и для праздничных мероприятий. Видов такого каре существует очень много.

На примере этих фото предлагаем рассмотреть самые лучшие из них.

КЛАССИЧЕСКОЕ КАРЕ

Классическое каре - это такая прическа, которая никогда не утратит актуальность. Вот уже много сезонов подряд оно находится в тренде, оставаясь популярным среди современных модниц. Длина такой стильной стрижки может быть до подбородка или доходить до плеч. Его главной отличительной особенностью является мягкость линий, которая замечательно корректирует слишком резкие черты. Волосы по всей окружности головы стригутся на одном уровне, поэтому с созданием разных причесок у вас не возникнет проблем. Также радует возможность экспериментировать с пробором - он может быть как прямым, так и боковым или диагональным.

БОБ-КАРЕ

Боб каре без челки - еще один модный тренд, в котором совместились сразу две красивых стрижки. Спереди это каре, по бокам и сзади - боб! Длинные локоны возле лица мило обрамляют овал, а пышный объем затылка придает прическе легкость.

КАРЕ НА НОЖКЕ

Ровное каре на ножке совершенно не похоже на другие варианты. Многим такая прическа известна со времен детства. Она скорее короткая, чем средняя, ведь самые длинные завитки едва достигают подбородка. А вот пряди на затылке выстригаются машинкой, тем самым формируя так называемую "ножку". Благодаря такому решению макушка становится очень объемной. При желании на ней можно сделать легкую градуировку.

Важно! Этот вид каре без челки требует красивой шеи - длинной, изящной и тонкой. В противном случае вы только подчеркнете недостатки своей внешности. Также помните о том, что такой стрижке понадобятся более частые коррекций.

С УДЛИНЕННЫМИ ПЕРЕДНИМИ ПРЯДЯМИ

Каре с удлинением на средние волосы пользуется большим спросом у женщин всех возрастов. Спереди оно длиннее, сзади - несколько короче. Данная форма чем-то похожа на угол, поэтому часто ее именно так и называют - каре с углом. При такой прическе крайне важно соблюсти правильные пропорции и не перестараться с затылком. Если волосы сзади обрезать слишком сильно, может получиться "ножка" или даже боб-каре. Каре с удлиненными передними локонами может быть либо прямое, либо слегка градуированное. Последний вариант придает ему легкости и воздушности. Он идеально подходит обладательницам слишком густых и тяжелых волос. Длина же передних прядок может быть какой угодно. Как раз он нее и зависит, каким будет переход - небольшим или заметным. В общем, как бы то ни было, а каре с углом открывает массу возможностей для создания креативных образов.

УДЛИНЕННОЕ КАРЕ

Удлиненное каре на длинные волосы без челки - это все та же классическая стрижка, но в более длинном варианте (до плеч или чуть-чуть ниже). Его можно смело стричь на прядях средней длины. Тип лица, а также цвет и структура самой шевелюры не имеют никакого отношения. Срез может быть абсолютно ровным или подстрижен каскадом. Основным преимуществом такой прически, из-за которого она, собственно, и стала столь популярной, является возможность сохранить основную длину, но при этом получить очень стильную укладку. К тому же длинное каре считается универсальным, ведь подходит абсолютно всем, в том числе и обладательницам короткой шеи. Для них это вообще самый оптимальный выбор, который удачно скроет все мелкие недостатки. И последний важный фактор - такое каре не требует ни специального ухода, ни больших временных затрат на укладку.

АСИММЕТРИЧНОЕ

Асимметричное каре можно распознать по точному срезу и четкому, хорошо просматриваемому контуру. С одной стороны оно может быть совсем коротким, с другой - доходить до плеч. Стрижка такого фасона способна в одно мгновенье скорректировать лицо. А главное, она выглядит достаточно экстравагантно, чтобы подчеркнуть неординарность своей хозяйки.

Важно! Если ранее считалось, что асимметрия подходит только девушкам с идеально прямыми волосами, то сейчас все изменилось! Обладательницы легких локонов также могут позволить себе эту стрижку.

ДВОЙНОЕ

Двойное каре - это, пожалуй, самое модное каре без челки. В процессе такой стрижки создают два разных слоя, кончики которых часто обрабатывают в технике градуировки. Это прекрасный выбор для обладательниц тонких волос, так как за счет верхнего слоя прическа выглядит пышной. Если же ваши волосы очень густые и тяжелые, им понадобится глубокая филировка.

Важно! В плане ежедневной укладки двойное каре считается самым сложным. Вам понадобится много разных стайлинговых средств.

ГРАДУИРОВАННОЕ

Градуированное каре выполняется с применением особой парикмахерской техники, когда пряди подстригают ступеньками, лесенкой или ярусами, расположенными на разной длине. К числу важных преимуществ такой красивой прически можно отнести ее способность корректировать черты, а также форму лица. Эта разновидность стрижки сделает ваш образ легким, задорным и даже дерзким. Ее часто называют растрепанной и лохматой, взъерошенной и небрежной. Каждое из этих слов как нельзя лучше подходит для каре с градуировкой.

ФРАНЦУЗСКОЕ КАРЕ

Своей привлекательностью эта прическа покорила сердца многих модниц. Французское каре делает акцент на женственности и подчеркивает прелесть личика любого типа. Его главной особенностью является многослойность и воздушная структура, которую обеспечивают рваные пряди. Макушка в таком каре стрижется достаточно коротко, а затылок остается ровным. Длина выбирается произвольно и зависит от ваших предпочтений. Встречается как длинный вариант французской прически, так и ультракороткий. Все они выглядят просто замечательно, но самой идеальной считается средняя длина - с ней можно делать самые разные укладки.

ОБЪЕМНОЕ КАРЕ

Эта стрижка отлично ложится на тонкие волосы и по праву занимает лидирующие позиции в мире моды. Она очень популярна среди голливудских звезд. С ней щеголяла Рианна, Мила Йовович, Натали Портман и другие известные красотки. Благодаря объемному каре мечты о густой шевелюре воплощаются в реальность. Помимо градуировки большую роль в этой стрижке играет укладка прядей. Девушкам с тугими кудрями в этом плане повезло намного больше - несколько взмахов расческой, и их укладка готова. А вот обладательницам гладких волос придется воспользоваться бигуди или утюжком.

Совет! Чтобы сделать красивое объемное каре еще лучше, можно сделать окрашивание в технике омбре, сомбре или балаяж.

УКОРОЧЕННОЕ КАРЕ

Короткое каре является любимой стрижкой Виктории Бекхэм, Кэти Холмс и многих ведущих топ-моделей. Но если вы решитесь испробовать ее на себе, хорошенько изучите особенности лица. Только в этом случае можно рассчитывать на эффектный результат. К примеру, чтобы вытянуть круглое лицо, нужно слегка удлинить передние пряди. Если вам нужно скрыть квадратный подбородок, смело делайте косое каре. При личике ромбовидной формы с угловатым подбородком пряди нужно подстригать с укороченным затылком.