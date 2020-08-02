Свежее, моложе, привлекательнее: главные ошибки женщин в возрасте за 50 в окрашивании

Каждая третья женщина окрашивает волосы. Особенно эта тенденция свойственна в более старшем возрасте. Но не всегда у представительниц прекрасного пола получается добиться идеального результата. Рассказываем почему.

Ошибка 1: слишком тусклый цвет волос

Однотонный тусклый цвет волос не придаёт красоты женщине в старшем возрасте. Смотрится неестественно, обычно старит людей. Подобный эффект часто получается при повторной покраске, когда преставительницы прекрасного дома красят локоны, наслаивая один цвет на другой. Рекомендуется делать многослойную покраску, чтобы создать необходимый эффект.

Ошибка 2: оттенок как в молодости

Проступающая седина не красит человека, но возвращать былой неправильно. Окрашивание в родной оттенок является весьма популярным среди женщин 50+. Но они забывают, что кожа тоже становится бледнее, теряет пигмент. Возвращая цвет как в молодом возрасте, кожа и локоны станут негармоничными. Это прибавит несколько лишних лет. Если покраситься на оттенок светлее, чем когда-то был, станет гораздо лучше.

Ошибка 3: естественная седина

Седина — популярный оттенок, но если это не естественно. Мерил Стрип, Эмма Томпсон — звезды подают отличный пример красивой естественной седины. По крайней мере так кажется. На самом деле есть разница между утратившей пигмент шевелюрй и красивым изысканным серебром, замечательно отливающим интересными бликами. Вдохнув жизнь, добавив в причёску теплых бликов, волосы превратятся в красивую причёску, которая будет радовать любую даму.

Ошибка 4: классическое мелирование

Возрастные дамы часто прибегают к подобному окрашиванию. На каждой девушке это смотрится по-разному. Не менее редко мелирование выходит не самым удачным образом. Искусственные тонкие полоски выглядят безжизненно. Гораздо эффективнее и правильнее сделать естественные переливы, которые будут подсвечиваться при разном освещении, сделают шевелюру живой, а образ более молодым и симпатичным.

Ошибка 5: обесцвечивание волос

Частое обесцвечивание волос не придаст им силу и красоту. Волосы станут сухими, ломкими, а вернуть былую привлекательность причёске будет крайне сложно. Тем более седые волосы более грубые и тонкие. Поэтому их не стоит часто обесцвечивать или применять другие агрессивные методики. Обязательно после окрашивания следует пользоваться масками, маслами для волос, специальными шампунями и кондиционерами. Это позволит локонам быть живыми, сильными и привлекательными.