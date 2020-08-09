Прически 2020: 25 лучших идей в стиле викингов (Фото) Быть настоящим викингом можно и в современном мире. Для этого нужно иметь храброе сердце, силу воли и никогда не сдаваться. Внешний образ - это всегда отражение внутреннего мира, поэтому смелые прически в стиле валькирий как нельзя лучше подойдут тем, кто восхищается суровой красотой гордых скандинавов.