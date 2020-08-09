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Воскресенье, 09.08.2020
Прически 2020: 25 лучших идей в стиле викингов (Фото)
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Прически 2020: 25 лучших идей в стиле викингов (Фото)

Быть настоящим викингом можно и в современном мире. Для этого нужно иметь храброе сердце, силу воли и никогда не сдаваться. Внешний образ - это всегда отражение внутреннего мира, поэтому смелые прически в стиле валькирий как нельзя лучше подойдут тем, кто восхищается суровой красотой гордых скандинавов.
bigpicture.ru
Фото: instagram
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