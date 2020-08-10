С чем носить белый пиджак летом в 2020 году (Фото)

По своей сути модный женский блейзер - это приталенный пиджак с накладными карманами и контрастными основному полотну пуговицами. Он может быть изготовлен из мягкого шерстяного трикотажа, атласа, шелка, сукна и даже кожи.

Белый пиджак - это практически незаменимая вещь, которую стоит всегда иметь с собой. Он спасет не только в случае резких погодных перемен, но и поможет выжить в условиях офисного кондиционерного сквозняка. Лучше выбирать свободную модель слегка oversize, без какой-либо отделки - чем проще, тем лучше.

С джинсами-бойфрендами

Самый простой и от этого ничуть не менее удачный вариант - сочетание белоснежного жакета с прямыми джинсами. Обувь в этом случае поможет задать настроение всего образа: если наденешь кроссовки, получится «спортивный шик», а с туфлями-лодочками или босоножками на платформе образ сразу станет элегантным и даже весьма деловым. Кстати, удачную пару такой пиджак составит и с другими моделями джинсов - например, клеш.

С шортами

Выбирай шорты длиной чуть выше колена, джинсовые, кожаные или любые другие. Пиджак сделает образ с шортами более строгим и позволит чувствовать себя комфортно, если с утра на улице еще не слишком жарко. Этот образ удачно дополнит объемная сумка или классический мессенджер.

С кожаными брюками

Кожаные брюки и строгий белый пиджак будут взаимодополнять друг друга. Низ возьмет на себя роль бунтаря в образе, а верх сгладит углы и сделает композицию более сдержанной и мягкой. Советуем не перегружать такой наряд аксессуарами - они только будут отвлекать внимание от главного. Пары лаконичных сережек и тоненького браслета на запястье тебе вполне хватит.

Со всем белым

Летом можно смело создать белый total look. В этом случае пиджак станет частью белоснежного брючного костюма. Топ можно надеть светлый или, наоборот, контрастный - например, черный.

С платьем

Безусловно, платье тоже является ответом на вопрос о том, с чем носить белый пиджак женщине. Еще великая Коко Шанель надевала минималистичный белоснежный жакет поверх маленького черного платья. Отдавай предпочтение прямым платьям, чтобы не нарушать пропорции. Сочетание пиджака с платьями - не всегда беспроигрышный вариант, так что при подборе образов стоит быть внимательнее.