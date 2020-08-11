Маникюр 2020: крутые идеи красного дизайна со стразами (Фото)

Красный цвет в оформлении ногтей пользуется особой популярностью. Все потому, что он многогранный, имеет довольно большое количество оттенков. Каждый из них интересный, универсальный и хорошо подходит практически для любого образа.

В целом надо сказать, что красный маникюр выбирают не только для вечерних мероприятий, но и для деловых встреч. Поэтому его по праву называют классическим вариантом оформления в любое время года.

В оформлении ногтей часто используется сочетание оттенков, что позволяет создавать гораздо больше вариантов дизайна. В данном случае, красно-черный маникюр уже считается классикой, независимо от выбранного рисунка.

Маникюр красный с белым со стразами. Данное цветовое сочетание выглядит более нежно, поэтому пользуется популярностью круглый год. Его выбирают для самых разных случаев, начиная с романтического свидания и заканчивая свадьбой.

Разнообразные ажурные узоры на красном фоне выглядят невероятно красиво, нежно. Это идеальный вариант для тех, кто не желает привязывать образ к какому-то определенному рисунку.

Красный лак довольно часто используют в качестве основы для рисунка. В данном случае цветочный дизайн будет выглядеть особенно эффектно благодаря контрасту.

Любительницы сдержанного дизайна практически всегда выбирают геометрическое оформление. Линии разной толщины, фигуры, а также их сочетание может быть лаконичным и еле заметным или же крупным.

Красный цвет довольно часто используется для создания праздничного маникюра. Речь идет не об однотонном покрытии, а о рисунке. Это могут быть такие новогодние атрибуты, как елка, подарки, подходящие фразы и многое другое.

Длина ногтей в современном мире вовсе не играет никакого значения. Если ранее привлекательным считался лишь маникюр на основе длинных ногтей, то сейчас все изменилось. Опытный нейл-мастер всегда сможет реализовать любую, даже самую необычную идею. К тому же, короткие ноготки более комфортные в повседневной жизни.

Все более актуальным становится матовое покрытие ноготков. Для этого используют специальный топ, который позволяет достичь такой фактуры.

Несмотря на все актуальные тенденции в мире нейл-арта, французский маникюр до сих пор в моде. Однако речь идет не только о классическом варианте, но и о более современных решениях.

Красный маникюр определенно стал классикой в современном мире. Несмотря на свою яркость, он смотрится стильно и хорошо сочетается со многими образами. К тому же, его всегда можно украсить новинками нейл-арта и оригинальным декором.