Скачать
Вторник, 11.08.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
В Украине снова больше тысячи случаев коронавируса
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Третий день протестов в Беларуси: последние новости и что известно (обновляется)
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Лига Европы: где смотреть матч Шахтер - Базель
Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции
Медовый Спас 2020: что нельзя делать на Маковея, традиции

Маникюр 2020: крутые идеи красного дизайна со стразами (Фото)

Маникюр 2020: крутые идеи красного дизайна со стразами (Фото)
Обновлено 13:13 Сегодня Телеграф
Красный цвет в оформлении ногтей пользуется особой популярностью. Все потому, что он многогранный, имеет довольно большое количество оттенков. Каждый из них интересный, универсальный и хорошо подходит практически для любого образа.

В целом надо сказать, что красный маникюр выбирают не только для вечерних мероприятий, но и для деловых встреч. Поэтому его по праву называют классическим вариантом оформления в любое время года.

В оформлении ногтей часто используется сочетание оттенков, что позволяет создавать гораздо больше вариантов дизайна. В данном случае, красно-черный маникюр уже считается классикой, независимо от выбранного рисунка.

Маникюр красный с белым со стразами. Данное цветовое сочетание выглядит более нежно, поэтому пользуется популярностью круглый год. Его выбирают для самых разных случаев, начиная с романтического свидания и заканчивая свадьбой.

Разнообразные ажурные узоры на красном фоне выглядят невероятно красиво, нежно. Это идеальный вариант для тех, кто не желает привязывать образ к какому-то определенному рисунку.

Красный лак довольно часто используют в качестве основы для рисунка. В данном случае цветочный дизайн будет выглядеть особенно эффектно благодаря контрасту.

Любительницы сдержанного дизайна практически всегда выбирают геометрическое оформление. Линии разной толщины, фигуры, а также их сочетание может быть лаконичным и еле заметным или же крупным.

Красный цвет довольно часто используется для создания праздничного маникюра. Речь идет не об однотонном покрытии, а о рисунке. Это могут быть такие новогодние атрибуты, как елка, подарки, подходящие фразы и многое другое.

Длина ногтей в современном мире вовсе не играет никакого значения. Если ранее привлекательным считался лишь маникюр на основе длинных ногтей, то сейчас все изменилось. Опытный нейл-мастер всегда сможет реализовать любую, даже самую необычную идею. К тому же, короткие ноготки более комфортные в повседневной жизни.

Все более актуальным становится матовое покрытие ноготков. Для этого используют специальный топ, который позволяет достичь такой фактуры.

Несмотря на все актуальные тенденции в мире нейл-арта, французский маникюр до сих пор в моде. Однако речь идет не только о классическом варианте, но и о более современных решениях.

Маникюр 2020: самые лучшие идеи хищного дизайна для стильных дам (Фото)

Красный маникюр определенно стал классикой в современном мире. Несмотря на свою яркость, он смотрится стильно и хорошо сочетается со многими образами. К тому же, его всегда можно украсить новинками нейл-арта и оригинальным декором.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Летний маникюр, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 11 августа - праздник, что категорически запрещено делать, главные приметы
02 Очередная беда: у Михаила Ефремова случился инсульт
03 Протесты в Беларуси: Бессмертный уверен, что к разгонам демонстрантов привлекли войска РФ
04 Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
05 Уязвимость в Xiaomi: сканер отпечатков пальцев использовали, как камеру
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Вы сейчас хлопнули керасинчику в кастрик&quot;: Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть
Богдан показал, как жгут его Tesla и обвинил власть
Зеленский все таки подписал скандальный закон об игорном бизнесе
Зеленский все таки подписал закон об игорном бизнесе
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Надвигается грозовой фронт: во вторник будет жарко, но с дождями
Российская эстрадная певица Легкоступова впала в кому: подробности
Российская эстрадная певица Легкоступова впала в кому: подробности
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь