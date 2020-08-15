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Мода 2020: бохо стиль для тех, кто хочет быть в тренде (Фото)

Мода 2020: бохо стиль для тех, кто хочет быть в тренде (Фото)
Обновлено 12:59 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: instagram
Многослойный, эклектичный, фактурный и немного забавный. Стиль бохо возник более полувека назад, и сегодня направление переживает вторую молодость, завоевывая сердца новых поклонников.

Ни один модный показ не проходит без моделей этого стиля. Дизайнеры одежды ежегодно вносят в него новшества и дополнения, делая их универсальными. Фишка стиля в том, что он подходит всем без исключения женщинам, в независимости от возраста и типа фигуры. С ним можно создавать совершенно разные образы, каждый из которых по-своему интересен. Давайте рассмотрим, какие именно варианты стиля бохо предлагаются дизайнерами в текущем сезоне.

Летние бохо платья 2020

Вариантов летних платьев в стиле бохо огромное множество. В жаркий период, когда особенно хочется ярких цветов, они становятся актуальны. Свободный крой в фасонах платьев-рубашек, туник привлекает хорошей вентиляцией легких тканей. Украшают наряды вышивками в мексиканском стиле, горловины платьев и рукава отделывают тонкими кружевами, декоративными лентами и тесьмой. Украшение бахромой считается самым популярным декором. Цвета нарядов бохо тяготеют к естественным земельным и песочным оттенкам.

Джинсы и брюки в стиле бохо

Брюки и джинсы свободного кроя помогают поклонницам стиля поддерживать его в своих нарядах. Расклешенные модели востребованы в летний период. Как правило, предпочитаю брюки с высокой талией и длиной до пятки. Хотя, при поездках к морю на отдых, модницы выбирают укороченные варианты брюк, чтобы можно было ходить по морскому побережью без опасения намокнуть.

Джинсы в стиле бохо представляют собой модели с крупными нарочито небрежными заплатами из ярких хлопковых тканей.

Верх в этническом стиле

Различные по форме и расцветке жилетки, туники, рубашки или блузки помогают создавать законченные образы в стиле бохо. Сочетая их между собой и дополняя наряды брюками или юбками в этом же стиле, можно достичь невероятных по красоте и стилю ансамблей.

Белые льняные платья и блузки с этническими узорами пользуются особой популярностью у молодежи в летний период. Блузки сочетают с джинсами, шортами, юбками и дополняют легкой открытой обувью. Этот стиль известен своей многослойностью нарядов, поэтому уместно комбинировать платья или комплекты с жилетами, декорированными бахромой.

Бохо обувь

Модели обуви в стиле бохо отличаются комфортом и удобством. Легкие сапожки на плоской подошве, украшенные контрастными вставками из кожи или замша, сандалии с высокой шнуровкой, ботильоны на низком каблуке отлично поддержат образ, созданный в этническом стиле.

Сумки в стиле этно

Яркие удобные и очень вместительные сумки в виде мешков на длинном ремешке нравятся многим девушкам. Руки всегда свободны, объемные сумки позволяют загружать их всем необходимым: косметикой, портмоне, тетрадями, блокнотами. Их ярко декорируют бусинами, вышивками, полосками ярких тканей, отделывают бахромой и тесьмой.

Аксессуары бохо

Натуральный стиль бохо-шик дает полет фантазии в вопросах применения аксессуаров для создания стильного образа. Набирают популярность длинные бусы из кокосовой скорлупы, бирюзы, браслеты и колье из ракушек с перламутром, нанизанных бусин. Они лучшим образом украшают модниц летом, поднимая настроение яркой палитрой.

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Поклонницам ярких красок и комфорта нужно поэкспериментировать со стильными образами в стиле бохо. Возможно, в дальнейшем он станет вашим излюбленным выбором. При поездках к морю или на отдых вы оцените его невероятное удобство и красоту.

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Стиль, Бохо, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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