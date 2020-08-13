"Что бы такого купить?" Андре Тан назвал вещи, которые долго не выйдут из моды (Видео)

В мире моды важно держать руку на пульсе современный трендов, которые меняются каждый сезон.
Дизайнер Андре Тан, который отвечает за стиль множества украинских звезд, следит за тенденциями и делится фэшн-советами с подписчиками в инстаграме.
Летний гардероб модниц уже успел пополниться трендовыми вещами, которые ранее рекомендовал приобрести модельер. Теперь он назвал четыре наряда, на которые не жалко потратиться сейчас, чтобы выглядеть модно следующие 4 года.
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Андре Тан признался, что этот наряд актуален последние 5 лет. Не меньшую популярность дизайнер гарантирует ему и на следующее пятилетие.
Он отметил, что такое платье пастельного цвета всегда выглядит дорого и стильно.
Как сообщалось ранее, Андре Тан дал советы, как правильно носить красную одежду.