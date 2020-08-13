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"Что бы такого купить?" Андре Тан назвал вещи, которые долго не выйдут из моды (Видео)

"Что бы такого купить?" Андре Тан назвал вещи, которые долго не выйдут из моды (Видео)
21:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Украинский дизайнер поделился списком самой актуальной одежды, которая надолго приживется в вашем гардеробе.

В мире моды важно держать руку на пульсе современный трендов, которые меняются каждый сезон.

Дизайнер Андре Тан, который отвечает за стиль множества украинских звезд, следит за тенденциями и делится фэшн-советами с подписчиками в инстаграме.

Летний гардероб модниц уже успел пополниться трендовыми вещами, которые ранее рекомендовал приобрести модельер. Теперь он назвал четыре наряда, на которые не жалко потратиться сейчас, чтобы выглядеть модно следующие 4 года.

 
 
 
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  • Пальто в клетку полуприталенного кроя

Андре Тан признался, что этот наряд актуален последние 5 лет. Не меньшую популярность дизайнер гарантирует ему и на следующее пятилетие.

С чем носить белый пиджак летом в 2020 году (Фото)

  • Платье-футляр бежевого цвета

Он отметил, что такое платье пастельного цвета всегда выглядит дорого и стильно.

  • Белая рубашка свободного кроя
  • Туфли-лодочки телесного цвета

Как сообщалось ранее, Андре Тан дал советы, как правильно носить красную одежду.

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Андре Тан, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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