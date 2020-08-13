"Что бы такого купить?" Андре Тан назвал вещи, которые долго не выйдут из моды (Видео)

Украинский дизайнер поделился списком самой актуальной одежды, которая надолго приживется в вашем гардеробе.

В мире моды важно держать руку на пульсе современный трендов, которые меняются каждый сезон.

Дизайнер Андре Тан, который отвечает за стиль множества украинских звезд, следит за тенденциями и делится фэшн-советами с подписчиками в инстаграме.

Летний гардероб модниц уже успел пополниться трендовыми вещами, которые ранее рекомендовал приобрести модельер. Теперь он назвал четыре наряда, на которые не жалко потратиться сейчас, чтобы выглядеть модно следующие 4 года.

View this post on Instagram A post shared by Andre Tan (@andre_tan_official) on Aug 13, 2020 at 6:13am PDT

Пальто в клетку полуприталенного кроя

Андре Тан признался, что этот наряд актуален последние 5 лет. Не меньшую популярность дизайнер гарантирует ему и на следующее пятилетие.

Платье-футляр бежевого цвета

Он отметил, что такое платье пастельного цвета всегда выглядит дорого и стильно.

Белая рубашка свободного кроя

Туфли-лодочки телесного цвета

Как сообщалось ранее, Андре Тан дал советы, как правильно носить красную одежду.