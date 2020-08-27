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Стильная борода: советы по отращиванию для мужчин

Стильная борода: советы по отращиванию для мужчин
Обновлено 14:05 Сегодня Телеграф metrosexual.com.ua Фото: pixabay.com
Зачем отращивать бороду? Во-первых, это красиво. Собственно, другие причины выдумать сложно. Разве что ваша конфессия требует носить бороду или просто катастрофически лень бриться.

Несомненно, каждый мужчина, решившийся на отращивания бороды, следует собственным критериям. Кто-то хочет выглядеть стильно и модно, а кто-то просто решил не мерзнуть зимой. Но в любом случае, отрастить бороду Вам помогут советы наших специалистов.

Как быстро отрастить бороду? Всего за 4 недели!

Начав отращивать бороду нужно воздержаться от использования бритвы и ножниц на протяжении 4-х недель. Стоить отметить, на это способны только действительно мужественные люди. Не стоит ожидать, что все с восторгом примут Ваше решение.

Будьте готовы к насмешкам друзей, коллег и родных. Обязательно давайте им отпор и стойте на своем. Будьте уверены, пройдя все процессы отращивания бороды правильно, Вы придадите своему внешнему виду дополнительного магнетизма. Так что же нужно делать, чтобы отрастить красивую бородку?

Как отрастить бороду

Как отрастить красивую бороду - основные правила

  • Первый этап - не прикасаться к бритве 4 недели. Это касается даже тех, кто собрался отрастить маленькую бородку. Основная ошибка, попытаться сформировать форму бороды слишком рано. Большинство людей отказывается от этой идеи именно на первом этапе.

  • К концу 4‑й недели Вам уже следует определиться с формой будущей бороды и линией шеи. Выбирают ее под форму лица и головы.

  • Часто неправильно подобранная форма бороды может стать огромной ошибкой. Поэтому советуем обратиться к профессиональному стилисту. Часто из-за непривычки на коже под бородой возникает раздражение. Но не стоит отступать и перед этим испытанием, ведь это всего лишь временное явление. Умывайте бороду со специальными средствами от раздражения.

  • Будьте готовы, что после отращивания бороды потребуется дополнительно время по уходу за ней.

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Как отрастить бороду разобрались. А как ухаживать?

Следуйте нашим простым советам, и Ваша борода всегда будет пышной и привлекательной:

  • Каждый раз, умываясь, ополаскивайте бороду водой;

  • Принимая душ или ванную, мойте бороду с шампунем для головы - это придаст дополнительную пышность;

  • Регулярно подстригайте или подбривайте лишние волоски со щек и шеи (в зависимости от выбранной формы);

  • Каждый день расчёсывайте бороду по направлению роста волос. Для бороды идеальным считается гребень с широкими зубьями;

  • Для придания дополнительного объёма, после умывания расчешите бороду против роста волос. А когда подсохнет, пригладьте бороду в правильном направлении.

Можно сказать, что борода - это огромная инвестиция в свое будущее. На подсознательном уровне, девушки воспринимают бородатого мужчину более мудрым, сильным и мужественным. Не упускайте свой шанс, возможно именно красивая борода поможет Вам найти свое счастье.

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Все по теме:

Мужчины, Стиль, Борода, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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