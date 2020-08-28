ТОП-10 модных правил, которые запрещено нарушать (Фото)

Рассмотрим 10 правил моды, пренебречь которыми не имеет смысла, если вы хотите создавать идеальные образы и всегда оставаться стильной.

Каждая женщина хочет выглядеть сногсшибательно всегда и везде. Составляя гардероб, дамы тщательно подбирают одежду, обувь, аксессуары. Одним из них удается выглядеть безукоризненно всегда, даже не затрачивая на обновления вещей огромные деньги. Другие, покупая самые дорогие фирменные вещи, не могут их правильно сочетать.

1. Не изменяйте своему стилю

Дамам присущ свой неповторимый стиль, который делает ее единственной в своем роде. Следовать ему нужно всегда, слегка корректируя в соответствии с новым веянием моды. Бывает, что самая модная и приглянувшаяся вам вещь, может сыграть с вами плохую шутку, если идет в разрез с вашим стилем.

2. Делайте ставку на классику

Базовый гардероб прагматичных женщин в обязательном порядке содержит классические вещи, с помощью которых легко создавать желаемые образы. В них можно и нужно вкладывать деньги, особенно если вы предпочитаете модели известных брендов. К таким вещам относятся: белая блузка, классические брюки и кожаные туфли темного цвета.

3. Каждая девушка должна иметь черную юбку, а каждый мужчина - черный пиджак

Черная юбка-карандаш идеально подойдет к любой ситуации: будь то соблюдение офисного стиля, дружеские посиделки в кафе, поход за продуктами в супермаркет. Мужчин всегда выручит черный пиджак, сочетаемый с любым верхом.

4. Белый цвет на чужой свадьбе - дурной тон

Чтобы не омрачать настроение невесты на свадьбе, никогда не рядитесь в белый наряд. Есть столько нежных оттенков цветов, что вы обязательно сможете подобрать себе наиболее приемлемый вариант и быть неотразимой в качестве гостьи.

5. Пижама хороша только дома

Женщины должны иметь достойный вид в любое время дня. Не позволяйте себе появляться перед людьми в непрезентабельном виде: в пижаме или вытертых старых брюках. Поддерживайте свой имидж и, не желая наряжаться, можете надеть обычные классические брюки и рубашку.

6. Кроссовки для спорта

Эта комфортная обувь не должна дополнять ваш каждодневный наряд. Их можно использовать для занятий спортом и для создания спортивного лука. Для повседневного ношения, а тем более создания офисного лука существуют туфли на удобном каблуке.

7. Относитесь серьезно к выбору одежды для офиса

По вашему внешнему виду окружающие судят об отношении к работе. Старайтесь выглядеть на работе стильно и опрятно. Это значительно улучшит к вам отношение начальства, коллег и деловых партнеров.

8. Не нравится - не носи

Выбирайте и носите только те наряды, которые нравятся вам. Хоть и говорят, что со стороны виднее, вы должны чувствовать себя в одежде комфортно и привлекательно. Иначе вопрос: "Как я выгляжу?" - будет отвлекать вас от насущных дел.

9. А мне это нужно?

Рассматривая приглянувшуюся в бутике вещь, не забывайте о золотом "правиле тройки". Если с данной вещью вы можете себе представить не менее трех вариантов наряда, то можно ее покупать, она действительно необходима вам.

10. Будьте уверены в выборе стиля

Человек сам создает отношение окружающих к себе. Будьте уверены в своей неотразимости, носите наряды с приподнятой головой. Королевская осанка заставит окружающих уверовать в ваш неповторимый стиль и вкус, они это будут воспринимать на подсознательном уровне.

Имея в своем арсенале знания о 10 правилах моды, которые нельзя игнорировать, вы научитесь создавать самые оригинальные и неповторимые образы, не затрачивая огромные средства на обновление своего базового гардероба.