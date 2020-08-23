Андре Тан дает советы, какие джинсы стоит надевать в этом сезоне (Фото)

Известный украинский дизайнер поделился фэшн-советами, которые помогут всегда выглядеть стильно.

Дизайнер не забыл и о популярной вещи в гардеробе большинства женщин - джинсах. Он рассказал об актуальности и разнообразных сочетаниях этих брюк.

Джинсы скинни

Этой осенью джинсы скинни снова будут популярными. Лучше всего они подойдут для девушек со стройными ножками и узкими бердами. Что касается обуви, то их можно совместить, например, с кроссовками или ботильонами с широким голенищем.

Джинсы в технике пэчворк

Такие джинсы прекрасно подойдут для тех, кто любит эпатажные вещи. Лучше всего сочетать их с простой и однотонной одеждой.

Джинсы-бойфренды

Кажется, что они будут актуальными всегда. Для того, чтобы сделать образ ярче, в этом сезоне стоит надевать их с широкими подворотами. Для прогулки или романтического свидания можно совместить бойфренды с обувью на каблуке. Однако лучше всего эти джинсы дополнять балетками, кедами или кроссовками.

Джинсы с высокой посадкой

Стоит отказаться от джинсов с заниженной талией, поскольку они не всегда удачно подходят женщинам. Отдавайте предпочтение джинсам с высокой посадкой, которая помогает подчеркнуть талию. А если их совместить с обувью на каблуке, то будет казаться, что вы на несколько сантиметров выше.

Джинсы без декора

Когда-то были актуальными джинсы с вышивкой, стразами, потертостями, однако все это выходит из моды. Для того, чтобы вещь не была привязанной к какому-то сезону и не стала антитрендом через несколько месяцев, отдавайте предпочтение лаконичному крою без декора.

View this post on Instagram A post shared by Andre Tan (@andre_tan_official) on Aug 21, 2020 at 8:17am PDT

Ранее Андре Тан назвал вещи, которые долго не выйдут из моды. Также, Андре Тан дал советы, как правильно носить красную одежду.