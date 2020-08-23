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Андре Тан дает советы, какие джинсы стоит надевать в этом сезоне (Фото)

Андре Тан дает советы, какие джинсы стоит надевать в этом сезоне (Фото)
Обновлено 10:14 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram
Известный украинский дизайнер поделился фэшн-советами, которые помогут всегда выглядеть стильно.

Дизайнер не забыл и о популярной вещи в гардеробе большинства женщин - джинсах. Он рассказал об актуальности и разнообразных сочетаниях этих брюк.

  • Джинсы скинни

Этой осенью джинсы скинни снова будут популярными. Лучше всего они подойдут для девушек со стройными ножками и узкими бердами. Что касается обуви, то их можно совместить, например, с кроссовками или ботильонами с широким голенищем.

  • Джинсы в технике пэчворк

Такие джинсы прекрасно подойдут для тех, кто любит эпатажные вещи. Лучше всего сочетать их с простой и однотонной одеждой.

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  • Джинсы-бойфренды

Кажется, что они будут актуальными всегда. Для того, чтобы сделать образ ярче, в этом сезоне стоит надевать их с широкими подворотами. Для прогулки или романтического свидания можно совместить бойфренды с обувью на каблуке. Однако лучше всего эти джинсы дополнять балетками, кедами или кроссовками.

  • Джинсы с высокой посадкой

Стоит отказаться от джинсов с заниженной талией, поскольку они не всегда удачно подходят женщинам. Отдавайте предпочтение джинсам с высокой посадкой, которая помогает подчеркнуть талию. А если их совместить с обувью на каблуке, то будет казаться, что вы на несколько сантиметров выше.

  • Джинсы без декора

Когда-то были актуальными джинсы с вышивкой, стразами, потертостями, однако все это выходит из моды. Для того, чтобы вещь не была привязанной к какому-то сезону и не стала антитрендом через несколько месяцев, отдавайте предпочтение лаконичному крою без декора.

 
 
 
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Ранее Андре Тан назвал вещи, которые долго не выйдут из моды. Также, Андре Тан дал советы, как правильно носить красную одежду.

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Андре Тан, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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