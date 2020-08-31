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Не надо так делать: топ-5 ошибок в осеннем стиле

Не надо так делать: топ-5 ошибок в осеннем стиле
Обновлено 15:05 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pexels.com
Осенью хочется выглядеть максимально комфортно и стильно, но мелкие промахи в образе могут все испортить. Изучаем распространенные ошибки в осеннем стиле, чтобы никогда их больше не повторять.

Ошибка 1: не надевать колготки

Как только отметка на термометре опускается до нуля, многие достают меховые жилеты и сапоги. То, что они не сочетаются между собой, — одна беда. Главная проблема — во всеобщей нелюбви к колготкам. Теплая одежда и голые ноги в одном образе смотрятся нелепо и смешно: ноги кажутся короче, и к тому же это небезопасно для здоровья!

Как исправить: соблюдать температурный режим: в прохладную погоду и с осенней одеждой обязательно носим колготки! Для тех, кто их не любит, прекрасной альтернативой станут брюки или высокие сапоги. Главное, не должно быть видно голых ног. 

Ошибка 2: сочетать неподходящие принты

В образе слева все было бы прекрасно, если бы не эти сапоги со звериным принтом, который совершенно не сочетается с платьем с нежным цветочным рисунком. Обувь здесь сбивает акцент, длина до икр укорачивает ноги, а стилистика в духе хищной девицы не вяжется с романтичными воланами на платье.

Как исправить: выбрать сочетающиеся комбинации и носить не более двух принтов в образе. Прекрасно ладят между собой полоска, клетка и цветочный принт в соотношении 70/30.

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Ошибка 3: комбинировать мини с коротким пальто

Опять же стоит позаботиться о собственном здоровье и не допускать такого сочетания. Более того, мини с коротким пальто смотрится вульгарно и несовременно. И, конечно, помним про первый пункт: в прохладную погоду носим колготки.

Как исправить: носить короткую юбку с длинным пальто. Так мы и ноги убережем от холода, и спасем наш осенний образ. Наиболее выигрышно для нашей фигуры сочетание удлиненного пальто с юбкой миди — такой прием делает нас выше и стройнее.

Ошибка 4: отказываться от ярких цветов

Нет ничего тоскливее в пасмурную осеннюю погоду, чем люди в бесцветной одежде. Отсутствие цветовых пятен делает образ блеклым и скучным и не дает нам выразить свою индивидуальность. Лучше разбавить базовые цвета (черный, белый, серый, бежевый) яркими оттенками.

Как исправить: добавить цветовые акценты. Это может быть пальто, обувь или сумка насыщенного цвета.

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Ошибка 5: продолжать носить летние шорты

Согласимся, мало кто хочет отпускать теплое лето и отказываться от любимых денимовых шорт. Но это не повод портить свой осенний образ! Летние наряды под теплым пальто или курткой смотрятся как минимум странно, а как максимум превращают наш аутфит в безвкусицу.

Как исправить: заменить шорты кюлотами из денима или любого другого материала. Образ будет таким же комфортным и в тысячу раз более стильным и привлекательным.

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Все по теме:

Мода, Ошибки, Осень, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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