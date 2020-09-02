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Модные цвета осень-зима 2020-2021: на какие оттенки стоит обратить внимание

Модные цвета осень-зима 2020-2021: на какие оттенки стоит обратить внимание
Обновлено 12:58 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Институт цвета Pantone огласил перечень цветов, которые составят тренд сезона осень-зима 2020-2021.

Янтарно-оранжевый цвет

Оттенки зрелого сочного апельсина всегда вызывают позитивное настроение, заряжают энергией. Именно унылой порой хочется всплеска эмоций, заряда энергии и такой насыщенный цвет прекрасно справится с этой задачей. Достаточно приобрести аксессуар (сумку, шарф и прочее) этого цвета, и вы будете радовать себя и окружающих.

Приглушенно-красный оттенок

Одежда такого цвета не вызывает провокационных чувств. Куртки, плащи, брюки, свитера такого оттенка отлично сочетаются со многими вещами и самой разной обувью.

Песочный цвет

Одежда такого цвета востребована всегда, тем более, что это натуральный природный оттенок, а естественность — это тренд сезона. Дамы всегда в восторге от этого оттенка. Юбки, блузки и мягкие пальто отлично гармонируют с темными цветами одежды и обуви.

Классический синий цвет

Королевский цвет пользуется популярностью у многих поклонниц классики. Ни один показ на мировых подиумах не проходит без демонстрации моделей этой палитры, такого притягательного и холодного.

Желто-лаймовый цвет

Этот кислотный оттенок невероятно востребован у молодежи. Блузки, платья, сарафаны, сумки и шарфы искрятся желто-зеленой подсветкой этого оттенка. Экзотический цвет будет напоминать круглый год о знойной стране, где провели отпуск.

Припыленно-розовый оттенок

Выбор самых романтичных дам падет на этот нежный оттенок, напоминающий бутон королевы цветов. В осенний и зимний период он представит обладательниц одежды такого цвета очаровательными и женственными натурами.

Красно-коричневый оттенок

Строгий и лаконичный оттенок этого цвета найдет отражение в одежде деловых и волевых дам, привыкших руководствоваться только собственными амбициями.

Не надо так делать: топ-5 ошибок в осеннем стиле

Модная палитра прогноза на текущий и следующий год содержит немало цветов. Однако, каким бы модным ни был цвет, он должен идеально соответствовать вашему цветотипу. Из многообразия трендовых цветов всегда можно подобрать «свой» оттенок одежды и выглядеть потрясающе.

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Все по теме:

Мода, Осень, Мода 2020, Мода осень 2020.

Автор:

Телеграф
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