Актуальная обувь осенью 2020: Андре Тан продолжает просвещать барышень (Фото)

Известный украинский модельер дает модные советы о том, какая обувь станет актуальной в осенний сезон 2020 года.

На официальной странице модельера в Инстаграм появилась публикация, в которой Андре Тан рассказал, как правильно выбрать осеннюю обувь.

Фэшн-гуру назвал несколько важных элементов, на которые стоит обратить внимание.

Андре Тан отметил, что в этом сезоне квадратный носок уже не будет таким популярным, как в прошлом. Зато ботильоны с острыми носками добавят актуальности вашим аутфитам.

Ранее дизайнеры во время приготовления осенне-зимних коллекций отдавали предпочтение черным и серым цветам. Однако они уже надоели всем и сейчас в продажах появится обувь с неординарными сочетаниями цветов: шоколадный и фиолетовый, баклажанный и изумрудный, синий и карамельный.

Также стоит приобрести сапоги для верховой езды, имеющие потертости. Если вы не готовы к таким изменениям, то обратите внимание на ботфорты и чулки. Это касается не только лакированной кожи, но и обычной замши.

Обувь kitten heels будет актуальной до начала дождливой погоды. Андре Тан отметил, что еще в 50-х годах Одри Хепберн очаровала изящными туфлями на каблуках. Это хорошо, женственно, а главное - безопасно.

View this post on Instagram A post shared by Andre Tan (@andre_tan_official) on Sep 1, 2020 at 8:55am PDT

Напомним, недавно Андре Тан дал советы, какие джинсы стоит надевать в этом сезоне.