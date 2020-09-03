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Актуальная обувь осенью 2020: Андре Тан продолжает просвещать барышень (Фото)

Актуальная обувь осенью 2020: Андре Тан продолжает просвещать барышень (Фото)
Обновлено 16:26 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известный украинский модельер дает модные советы о том, какая обувь станет актуальной в осенний сезон 2020 года.

На официальной странице модельера в Инстаграм появилась публикация, в которой Андре Тан рассказал, как правильно выбрать осеннюю обувь.

Фэшн-гуру назвал несколько важных элементов, на которые стоит обратить внимание.

Андре Тан отметил, что в этом сезоне квадратный носок уже не будет таким популярным, как в прошлом. Зато ботильоны с острыми носками добавят актуальности вашим аутфитам.

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Ранее дизайнеры во время приготовления осенне-зимних коллекций отдавали предпочтение черным и серым цветам. Однако они уже надоели всем и сейчас в продажах появится обувь с неординарными сочетаниями цветов: шоколадный и фиолетовый, баклажанный и изумрудный, синий и карамельный.

Также стоит приобрести сапоги для верховой езды, имеющие потертости. Если вы не готовы к таким изменениям, то обратите внимание на ботфорты и чулки. Это касается не только лакированной кожи, но и обычной замши.

Обувь kitten heels будет актуальной до начала дождливой погоды. Андре Тан отметил, что еще в 50-х годах Одри Хепберн очаровала изящными туфлями на каблуках. Это хорошо, женственно, а главное - безопасно.

 
 
 
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A post shared by Andre Tan (@andre_tan_official) on

Напомним, недавно Андре Тан дал советы, какие джинсы стоит надевать в этом сезоне.

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Все по теме:

Стиль, Андре Тан, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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