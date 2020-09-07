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Практически классика: как одеваться осенью 2020

Практически классика: как одеваться осенью 2020
11:08 Сегодня Телеграф apostrophe.ua Фото: pexels.com
Комбинация джинсовых брюк и рубашки уже стала классической. В этом материале мы расскажем вам, как носить такой наряд и чем его украсить.

Идеальным сочетанием на каждый день может быть вариант наряда из классической белой рубашки, джинсовых брюк "варенок", туфель на небольшом каблуке и маленькой сумочки. Дополнить такой образ можно солнцезащитными очками, кепкой или шляпкой и крупными украшениями.

В моде пудровые и нюдовые оттенки, поэтому хорошей идеей будет сочетать с ними деним. Например, с джинсами прекрасно смотрится пудровый розовый. Добавить немного золотых акцентов - и наряд получится одновременно и стильным, и современным, и роскошным.

Очень модными в этом сезоне являются клетчатые пиджаки и тренчи. К классическому сочетанию белой рубашки и джинсовых брюк можно добавить такой элемент, немного разбавить образ коричневыми или черными акцентами, и получится настоящий шедевр.

Попробуйте отойти от привычных цветов рубашек и попробовать что-то новенькое. Например, коричневый, оранжевый, желтый, сиреневый цвета. Они хорошо сочетаются как с классическим синим, так и с "вареным", черным и даже белым денимом.

Если вы все-таки любите классику, можно разнообразить ее при помощи необычных фасонов. Блюза оригинального кроя или интересный пояс могут придать луку совсем другой уникальный вид. Кстати, с таким нарядом идеально смотрится прическа низкий хвостик.

Также классический лук можно разбавить аксессуарами. Джинсы, рубашка и лодочки идеально смотрятся с групной сумкой золотыми украшениями. Сумка в таком наряде может быть любого цвета, поэтому не бойтесь экспериментировать.

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И не стоит забывать о ярких рубашках. Синий, марсала, желтый, розовый, голубой - все эти оттенки актуальны осенью 2020, особенно в сочетании с денимом. Если не боитесь ярко выглядеть, добавьте в образ необычные аксессуары и интересные туфли.

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Все по теме:

Мода, Стиль, Джинсы, Рубашка, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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