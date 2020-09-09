Какое пальто в моде в 2020 году: топ-7 стильных фасонов

Такой предмет одежды, как пальто, был и остается самым желанным для современных представительниц прекрасного пола. Предлагаем узнать, какие фасоны женских пальто самые модные.

Подбирая в свою коллекцию обновку, современная девушка и женщина мечтает найти наиболее подходящее, в котором она будет выглядеть действительно потрясающе. В топе популярных моделей для красавиц разного возраста:

1. Шикарное кожаное пальто – идеально для каждой современной леди. Кожаные вещи продолжают пользоваться популярностью у девушек и женщин постарше. В такой одежде невозможно не нравиться. Элегантная обновка поможет подчеркнуть красоту и харизму.

2. Пальто оверсайз – удобно, модно и привлекательно. Лучший выбор для полных и стройных представительниц прекрасного пола. Модницы в таких обновках всегда самые яркие. Еще одно преимущество модели – возможность скрыть несовершенства фигуры и подчеркнуть достоинства.

3. В клетку – оригинально и эффектно. Любимый многими принт сделает акцент на привлекательности женского образа. Леди в таком пальто всегда восхитительная.

4. В мужском стиле – необычно и красиво. Неординарная обновка дополнит каждый женский гардероб. Леди в таком пальто всегда в центре внимания.

5. Меховое – тепло, красиво и элегантно. Отличный выбор на холодные дни. Представительницы прекрасного пола в стильном меховом пальто выглядят потрясающе. Лучший выбор для уверенных в себе модниц.

6. С объемным рукавом – оригинально и стильно. Одна из любимых моделей для девушек и женщин старшего возраста. Элегантное пальто дополнит каждый женский образ, подчеркнув привлекательность своей обладательницы. Красиво выглядят девушки в коротких и удлиненных моделях.

7. С воротником-стойкой – яркая модель украсит каждую современную коллекцию одежды. Пальто гармонично сочетается с джинсами, брюками, юбками, платьями.