Не прячьте далеко в шкаф: модные летние вещи, которые останутся в тренде и осенью

Если сравнить списки модных вещей на лето и осень 2020 года, то можно обнаружить, что некоторые из них фигурируют в обоих. Это значит, что есть одежда, которая прослужит вам несколько сезонов подряд и носить ее можно уже сейчас.

Блузки с объемными рукавами

Самые модные блузки этого сезона имеют объемные рукава. Причем лишние десятки сантиметров ткани могут быть расположены буквально повсюду - на плечах, запястьях или даже по всей длине рукава. Проще всего сочетать такие модели с идеально-голубыми джинсами, цветными брюками и простыми хлопковыми юбками и шортами

Кардиганы, как из бабушкиного сундука

Весной-летом 2020 года они вдруг стали как нельзя актуальными в гардеробе каждой модницы. Следят за трендами и знаменитости. Например, модель Кендалл Дженнер и актриса Кэти Холмс носят укороченный кардиган на голое тело. Дизайнеры прогнозируют, что осенью спрос на эти вещи лишь увеличится. Dolce & Gabbana уже советует надевать кардиганы поверх платьев-комбинаций. Особый шик, если это вязаные модели.

Цветные кожаные юбки

Этим летом в тренде яркие цветные юбки из кожи. Дизайнеры отчаянно советуют выбирать голубые и красные миди, дерзкие зеленые мини и желтые юбки-макси. Впрочем, с приходом осени прятать их в шкаф вовсе не обязательно. Сочетайте их с водолазками, свитшотами и казаками, чтобы прослыть ультрамодной.

Леггинсы

За время карантина и самоизоляции многие из вас привыкли к леггинсам. В них удобно и комфортно. А если вы не отлынивали от домашних тренировок, то самое время продемонстрировать всем результат, надев на себя эту обтягивающую вещь. Осенние коллекции Miu Miu, Isabel Marant и Burberry переполнены леггинсами на любой вкус. Дома моды предлагают носить их вместо джинсов-скинни в сочетании с блузками и жакетами.

Лоферы

Что касается обуви, дизайнеры сделали в этом сезоне ставку на удобство. Кроссовки многим уже порядком надоели, поэтому на первый план вышли лоферы – красивая и элегантная альтернатива спортивной обуви. Причем самая модная модель – с квадратным носом. В осенних показах их будет очень много. Летом носите лоферы на босую ногу, а осенью можете поддеть носки, как это рекомендует сделать модный дом Fendi.