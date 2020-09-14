Что носить осенью 2020: осенние вещи, которые могут испортить фигуру

Не все сезонные вещи одинаково хороши. Некоторые из них могут зрительно портить фигуру, также часто определенные детали гардероба перестают быть модными и начинают считаться устаревшими.

Первый пункт нашего списки - ботфорты. Сапоги выше колена в 2020 году считаются совсем не модными, более того, они могут визаульно делать фигуру не гармоничной. Для девушек с небольшим ростом такая обувь может создать эффект коротких ног. Это точно не то, чего хочется добиться при помощи сапожек, не так ли?

Заменить ботфорты можно сапогами средней высоты, ботинками или полусапожками. Также под такую обувь можно надеть теплые гольфы, и вот они уже спокойно могут быть выше колена.

Следующий похожий пункт - сапоги на каблуке-шпильке. Такая обувь в этом году тоже считается очень устаревшей и не вписывается ни в какие модные тенденции.

К тому же подобные модели в сочетании с различной осенней одеждой, например, пальто или куртками, смотрятся странно и неуместно. Под осенний гардероб гораздо лучше будет надеть обувь на небольшом широком каблуке или платформе.

Третий пункт - приталенное пальто. Казалось бы, эта вещь должна подчеркивать фигуру, но часто получается наоборот. Дело в том, что некоторые фасоны пальто являются достаточно длинными и широкими.

Если такое пальто является еще и приталенным, а у вас небольшой рост - создается эффект крошечной непропорциональной фигуры. Лучше выбрать вариант прямого кроя или же обратить внимание на модели с поясом и высокой талией.

Четвертый пункт нашего списка - популярное платье-свитер. Сразу стоит оговориться, то речь идет только о моделях по фигуре, свободные платья такого типа остаются актуальными. А вот те варианты, которые обтягивают фигуру, могут невыгодно ее подчеркнуть.

Вязаные ткани часто бывают достаточно плотными, и зрительно добавляют несколько сантиметров к фигуре. Также сами по себе фасоны таких платьев часто полнят. Поэтому лучше носить или свободные платья, как уже говорилось выше, или варианты типа удлиненных худи.

И последний пункт - свитер под горло. Такие свитера временно ушли из трендов, и не без причины. Ведь некоторые модели визуально делают верх силуэта очень грубым.

Свободные варианты таких свитеров все еще актуальны, а вот те, которые облегают фигуру, сейчас являются немодными. Заменить такой свитер лучше более широким верхом, худи, свитшотом, гольфом или теплой рубашкой.