Кожаная курточка на осень 2020: как носить и с чем сочетать (Фото)

Кожаные курточки снова моде, но важно знать, какие именно фасоны и модели вернулись в списки трендов, и с чем можно сочетать такую верхнюю одежду.

Сейчас в моде коричневые, кофейные, горчичные, бежевые, нюдовые и пастельные оттенки. Это касается и кожаных курточек. Разумеется, классический черный вариант также актуален, но стоит обратить внимание и на другие цвета.

Такие модели отлично смотрятся с модным однотонным нарядом в стиле "All black" (англ. - "Все черное"). Дополнить образ можно очками, небольшими украшениями и сумочкой.

Кожаные курточки хорошо сочетаются с различными платьями, поэтому не нужно бояться добавлять их в женственные образы. Хорошо дополнит образ красная помада. Также можно добавить в наряд клатч и небольшие серьги.

Кожаные куртки прекрасно вписываются практически в любой наряд стиля кежуал. Например, со свитером и джинсовыми штанами такая куртка смотрится очень стильно и эффектно.

Куртки в стиле байкерской косухи также отлично смотрятся в повседневном гардеробе. Сделать образ еще более эффектным можно при помощи крупных аксессуаров и цветных акцентов. Например, хорошей изюминкой может быть красный лак на ногтях или яркая помада.

Кожаную курточку можно добавлять и в различные деловые образы. Она хорошо дополнит наряд из элегантной юбки, однотонного верха и классической обуви. Только важно помнить, что под такой лук лучше делать нейтральный макияж максимум с одним акцентом, иначе образ может смотреться вульгарно.

Белые кожаные курточки также хорошо сочетаются как с повседневными так и с деловыми нарядами.

Такие варианты отлично смотрятся с однотонными образами, классическими брюками, джинсами и кроссовками. Интересным решением будет надеть такую куртку с юбкой-карандаш.