Идеальные варианты стрижек на короткие волосы для дам после 40 (Фото)

Стилисты рекомендуют дамам 40-50 лет выполнять стрижки, которые позволят получить молодой и современный образ. Среди множества вариантов стоит обратить внимание именно на короткие стрижки, отличающиеся эффектной формой, простой укладкой и омолаживающим эффектом.