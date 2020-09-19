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Суббота, 19.09.2020
Идеальные варианты стрижек на короткие волосы для дам после 40 (Фото)
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Идеальные варианты стрижек на короткие волосы для дам после 40 (Фото)

Стилисты рекомендуют дамам 40-50 лет выполнять стрижки, которые позволят получить молодой и современный образ. Среди множества вариантов стоит обратить внимание именно на короткие стрижки, отличающиеся эффектной формой, простой укладкой и омолаживающим эффектом.
formulakrasoty.com
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