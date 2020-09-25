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Осенний маникюр 2020: актуальные тенденции и тренды нейл-арта для школьниц (Фото)

Осенний маникюр 2020: актуальные тенденции и тренды нейл-арта для школьниц (Фото)
Обновлено 14:09 Сегодня Телеграф
На что следует обратить внимание юным красоткам, чтобы не остаться без восхищённых взглядов одноклассников и при этом выглядеть достойно? О самых актуальных идеях школьного маникюра далее.

Монохром

Лучший вариант для школы, по мнению, нейл-дизайнеров - это однотонный маникюр, который особенно красиво смотрится на руках школьницы в бежевом, светло-розовом, кремовом, персиковом или любом другом спокойном оттенке. Он идеально украсит даже самые короткие ногтевые пластины и не требует дополнений.

Френч

Французский дизайн ногтей как никто другой подходит для изящных пальчиков юных барышень. Школьницам при этом предоставлена полная свобода при выборе цветового решения. Классическая белоснежная линия улыбки в этом случае является идеальным вариантом и даже не подлежит обсуждению, ведь всегда смотрится одновременно красиво и очень сдержанно.

Градиент

Плавные переходы покрытий от одного оттенка в другой всегда привлекали внимание и смотрелись выразительно. Поэтому для создания подобного шедевра на ногтях школьницы остановить выбор лучше на нежной палитре лаков. Это могут быть как цветные вариации, например, растяжка от бледно-голубого к аналогичному розовому, так и переход серого, персикового или фиалкового к белому.

Минимализм

Несмотря на то, что школьницы в подростковом возрасте стремятся отличиться и проявить свою индивидуальность во всем, маникюр в стиле минимализм можно уверенно отнести к одним из востребованных нейл-дизайнов для этой категории модниц. В чём секрет? В простоте и лаконичности.

"Negative space"

Оригинальное сочетание на ногтевых пластинах прозрачных и закрашенных областей позволит юным красавицам не только воплотить в реальность самые необычные идеи, но и остаться при этом "королевой" класса и скромной ученицей одновременно. Эта стильная новинка чудесно вписывается в школьный дресс-код.

Акриловая пудра

При использовании акриловой пудры можно получить одновременно необычный и очень нежный песочный маникюр, а также украсить ногтевые пластины потрясающими рисунками, которые, не смотря на объёмность, смотрятся легко и воздушно. Оформить подобным образом можно несколько ноготков на каждой руке, нанося мелкие частицы материала на всё ногтевое ложе. Что касается узоров, то они могут быть выполнены в любом стиле, тематика которого полностью отвечает предпочтениям школьницы.

Абстракция

Когда речь заходит об абстрактном маникюре, первое, что приходит на ум, это яркие рисунки необычной формы. Однако, не смотря на красочность подобного дизайна, среди актуальных тенденций школьного маникюра 2020-2021 есть и эта вариация оформления. Дизайнеры решили не откладывать на потом эту оригинальную идею и предложили ученицам выделять абстрактными композициями один-два ноготка, если работа выполняется характерными яркими лаками.

С рисунками

Разнообразные рисунки на ногтях - одно из самых модных предложений этого сезона и с выбором подходящего принта можно смело экспериментировать. Но, не смотря на отсутствие правил и ограничений, нужно в первую очередь отталкиваться от вкусовых предпочтений и настроения юной модницы. Индивидуальность в этом случае является залогом успеха.

Маникюр 2020: идеи контрастного дизайна от осенней хандры (Фото)

Школьная пора - это самое чудесное время в жизни каждого. Именно в школьных стенах мы познаём разные науки и проходим начальную стадию социальной адаптации в обществе, заводим друзей и впервые влюбляемся. Внешний вид при этом играет немаловажную роль. Надеемся, после прочтения нашей статьи у большинства юных красавиц больше не возникнет сложностей при выборе подходящего маникюра для школы. Успехов в учёбе!

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Все по теме:

Стиль, Нейл-арт, Мода 2020, Маникюр 2020.

Автор:

Телеграф
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