Anti-age подтяжка: Андре Тан рассказал, как правильно сочетать цвета в стильных образах

Украинский стилист и модельер Андре Тан поделился советами, как правильно сочетать цвета, чтобы выглядеть на несколько лет моложе.

Андре Тан рассказал, на какие оттенки нужно обращать внимание взрослым дамам, а от каких лучше отказаться навсегда в своих повседневных образах.

Молочная белизна

Этот цвет подчеркивает все возможные недостатки: пигментацию, цианоз, морщинистость. Альтернативой может послужить любой оттенок белого, который немного темнее ваших зубов. Слоновая кость, жемчуг - отличный выбор. Они отлично будут сочетаться с яркими цветами.

Горчичные оттенки под стать приправе, главное не переборщить!

Так, как горчичный является теплым оттенком, то и сочетается он лучше всего с цветами этой гаммы: коричневым, оливковым, терракотовым. Лучшей комбинацией, по мнению Андре Тана, станет горчичный + базовые цвета. Черный, белый и серый подойдут на ура.

Розовый - это не цвет, это отношение к жизни

В этом случае нужно обратить внимание на пудровые тона с уклоном в сторону бежевого и кремового. Это поможет выровнять цвет лица. Сочетайте с серым и шоколадным, но не с черным.

Напомним, недавно известный модельер Андре Тан назвал неактуальные в осеннем сезоне наряды.