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С глаз долой: Андре Тан советует, что не стоит надевать этой осенью (Фото)

С глаз долой: Андре Тан советует, что не стоит надевать этой осенью (Фото)
15:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram
Известный украинский модельер Андре Тан дал полезные советы и показал, какие наряды неактуальны в этом сезоне.

На личной странице в Инстаграм фэшн-эксперт показал, от каких вещей следует немедленно избавиться в осеннем гардеробе 2020 года.

  • Платья с баской

Баска всегда придавала фигуре аппетитную форму. Но сейчас актуальны платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры.

  • Обтягивающее худи

Выбирайте удлиненное худи с капюшоном, объемного силуэта. Эта вещь поможет собрать огромную кучу многослойных образов.

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  • Юбка-плиссе

Выбираем длину миди и плотную ткань. Обратите внимание на модель с широкой черной резинкой на поясе - она сыграет с вами злую шутку.

  • Сапоги-"луноходы"

Такие сапоги - идеальная обувь на горнолыжном курорте. Но включать их в городские образы - дикость. Купите себе обувь со шнуровкой. Такая пара будет просто незаменимой.

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  • Тонкие ремни

Подчеркивать талию узкими поясами-веревками больше не актуально. Купите широкий ремень или соедините в одном образе несколько тонких. Экспериментируйте!

Ранее Андре Тан объявил, какая обувь станет актуальной в осенний сезон 2020 года.

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Женщины, Стиль, Андре Тан, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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