С глаз долой: Андре Тан советует, что не стоит надевать этой осенью (Фото)

Известный украинский модельер Андре Тан дал полезные советы и показал, какие наряды неактуальны в этом сезоне.

На личной странице в Инстаграм фэшн-эксперт показал, от каких вещей следует немедленно избавиться в осеннем гардеробе 2020 года.

Платья с баской

Баска всегда придавала фигуре аппетитную форму. Но сейчас актуальны платья прямого и свободного кроя, а также платья-футляры.

Обтягивающее худи

Выбирайте удлиненное худи с капюшоном, объемного силуэта. Эта вещь поможет собрать огромную кучу многослойных образов.

Юбка-плиссе

Выбираем длину миди и плотную ткань. Обратите внимание на модель с широкой черной резинкой на поясе - она сыграет с вами злую шутку.

Сапоги-"луноходы"

Такие сапоги - идеальная обувь на горнолыжном курорте. Но включать их в городские образы - дикость. Купите себе обувь со шнуровкой. Такая пара будет просто незаменимой.

Тонкие ремни

Подчеркивать талию узкими поясами-веревками больше не актуально. Купите широкий ремень или соедините в одном образе несколько тонких. Экспериментируйте!

Ранее Андре Тан объявил, какая обувь станет актуальной в осенний сезон 2020 года.