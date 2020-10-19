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Понедельник, 19.10.2020
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Стилист рассказала, как должен выглядеть идеальный тренч

Стилист рассказала, как должен выглядеть идеальный тренч
Обновлено 20:56 Сегодня Телеграф Фото: pexels.com
Тренч является базовым элементом осеннего гардероба, поэтому, если у Вас в шкафу его нет, то скорее спешите его приобрести. А чтобы выбрать правильную вещь, обратите внимание на эти советы.

Тренч – базовая осенняя вещь, которая при этом легко интегрируется в любой гардероб, будь то деловая капсула или романтический образ. Преимущество тренча также состоит в том, что носится он с поясом, а акцент на талии всегда визуально стройнит.

Итак, давайте же разберем, как должен выглядеть идеальный тренч. А помогут в этом советы от стилиста -  Анна Ивахненко, которая на своей странице в Инстаграм разместила довольно подробную "инструкцию" к выбору осеннего тренча.

Первое - обратите внимание на длину, потому что выбор правильной длины может спасти даже не самую удачную вещь. А этом сезоне стоит обратить внимание на длину миди - примерно 10-20 см ниже колена, или до щиколотки.

Второе - это материал из которого он изготовлен. Классический вариант - это тренч изготовлен из плотного хлопка - габардина. Лучше всего выбирать с пропиткой от влаги.

Третье - крой. Двубортные тренчи - это уже лохматая классика. Обратите внимание на однобортные - они сейчас в тренде.

Четвертое - это детали. Шлевки, шевроны, отрезная кокетка на спине, клапаны, карманы, ремень, качественная фурнитура - все это да, да и да.

Ну и пятое - это цвет. Бежевый тренч - это универсальный вариант для вашего гардероба. Также варианты в цветах хаки, серый, оливковый, в клетку, горчичный, шоколадный и розовый тоже можно, но тут уже смотрите по тому, какой вариант больше подходит под ваш гардероб.

 
 
 
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Публикация от Стилист Анна Ивахненко (@annawithsoul)

Ранее, "Телеграф" писал, как правильно носить ботфорты этой осенью,  чтобы выглядеть женственно и привлекательно, но не вульгарно и вызывающе.

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Мода, Стиль, Мода осень, Мода 2020, Осень 2020.

Автор:

Телеграф
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