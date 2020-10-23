Какие вещи будут в тренде этой осенью: советы Андре Тана

Украинский модельер и стилист Андре Тан рассказал, что можно носить этой осенью.

Известный украинский модельер Андре Тан не только создает стильные образы для украинских и зарубежных селебрити, но и дает небольшие советы на своей странице в Инстаграме.

Так, недавно известный представитель модной индустрии опубликовал несколько советов о том, какие вещи будут актуальными в осеннем сезоне.

"Горячие пирожки: хватайте мои советы", - написал Андре Тан в новом сообщении.

Минимализм и пальто - это синонимы

Чем меньше лишних деталей, тем проще включать пальто в разные образы, сочетать с брючным костюмом или с кожаными штанами и грубыми ботинками. Обратите внимание на натуральную шерсть и кашемир. Также в этом сезоне будет модным и двубортное пальто.

Водолазка согреет в многослойных образах

Комбинируйте с жакетом, рубашкой или платьем без рукавов. Не допускайте излишнее"просвечивание".

Брюки из экокожи - твоя новая база

Гладкие кожаные брюки отлично сочетаются с мягким трикотажем и шерстью. Андре Тан подчеркнул, что здесь нужно обязательно забыть о глянцевой и блестящей коже.

Ботинки челси придадут образу актуальности

Брюки с предыдущего пункта будут отличной парой ботинкам челси. Также отличным будет сочетание длинной юбки и челси. Важно: между обувью и подолом не должно оставаться голой ноги, иначе вы визуально будете казаться ниже.

Уютный костюм - отличный подарок себе

Уже давно пора побаловать себя костюмом из шерсти или кашемира: брюки палаццо и объемное худи. Дополняйте образ двубортным пальто и ботинками челси.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что известный стилист Анна Ивахненко рассказала, какой должен быть идеальный осенний тренч.