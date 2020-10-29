Оригинальные идеи маникюра на Хэллоуин (фото)

Нет ничего сложного, чтобы сделать симпатичный маникюр для Хэллоуина – главное найти хорошего мастера или чтобы собственные руки росли из правильного места.

Тематика маникюра на Хэллоуин может быть очень разной, и в большей степени будет зависеть от ваших личных предпочтений. Это могут быть различные тыковки, летучие мышки, ужасные мордочки, наклейки с изображениями героев фильмов ужасов, кровавые потеки и много много разного.

Если вы придерживаетесь классическим вариантам, или на работа не позволяет, ну или рисовать на ноготках это не ваше, то можно просто покрыть ногти однотонным лаком в цвет праздника – черный, коричневый, оранжевый, красный,

Среди новинок мрачного дизайна ногтей для празднования Хэллоуина окажутся нейл-техники «паутинка», «мазки кистью» и жидкий металл.

Разбавить темный маникюр можно кислотными оттенками - лимонным, желтым, оранжевым, или нейтральным бежевый или нюдовым или же добавить огненно-красный.

Смотрите подборку идей дизайна от «Телеграфа», выбирайте и воплощайте:

Если вы еще не определились с образом, то «Телеграф» предлагает вам ознакомится с простыми, но интересными идеями костюмов на Хэллоуин.