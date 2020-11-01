Непогода - не повод одеваться скучно: Андре Тан рассказал, как оживить осенние луки (Фото)

Андре Тан признался, что с наступлением холодов ему стали часто приходить жалобы от женщин на осеннюю депрессию, ведь обыденные наряды в их гардеробе обычно состоят только из темных цветов.

Как же правильно добавить красок и тем самым оживить осенние луки - объясняет украинский модельер.

На своей личной странице в Инстаграме Андре Тан отметил, что сначала нужно начать с малого.

"Вам не надоело из года в год покупать только черную сумку? Как насчет яркого акцента? Для начала подберите одежду нейтральных оттенков, а потом дополните образ яркой сумочкой. Когда "войдете во вкус", даже не заметите, как черные аксессуары исчезнут навсегда", - объяснил модельер.

Черный не равно практичный: "Вернемся к предыдущему пункту. То же самое в обуви: люди боятся покупать не черную обувь. Почему вы считаете только этот цвет универсальным? Присмотритесь к темно-зеленому, коричневому или хотя бы к графитовому".

"А вы знаете вещь универсальней темных джинсов?" - спросил Тан. "Вам будет легко комбинировать кожаные цветные брюки пастельных оттенков (лиловый, песочный, бледно-желтый, розовый, мятный или голубой) со свитерами крупной вязки, водолазками и рубашками. Главное правило: забудьте о черном цвете".

Колготки - полноценный элемент образа: "Замените черный цвет в плотных колготках на цвет капучино. А также примерьте капроновые колготы с узорами или схемами. Будьте внимательны, иногда стилистические колготки добавляют тяжесть образу".

Полюбите принты: "Ваш черный монолук развеселит клетка или горох! Попробуйте обыграть принт, подобрав в тон одного из его цветов сумочку".

Как ранее писал "Телеграф", известный модельер Андре Тан дал несколько советов, что носить этой осенью.