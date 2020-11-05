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"Антисептик вместо духов": Андрей Тан посоветовал, как сэкономить на вещах

"Антисептик вместо духов": Андрей Тан посоветовал, как сэкономить на вещах
Обновлено 20:59 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андре Тана

Известный украинский модельер Андре Тан, который одевает украинских и зарубежных знаменитостей, дает дельные советы, помогающие нашим модницам правильно подбирать себе гардероб со вкусом и без финансовых потерь. Новый пост появился на странице модельера в Инстаграме.

В это непростое время, когда мы вынуждены закупать защитные маски и носить в сумке различные антисептики, представитель модной индустрии рассказал, на чем можно и нужно экономить в новых условиях жизни.

"За карантинное время нарушилась система, формировавшаяся в фэшн-индустрии десятилетиями. Мода подстроилась под новые реалии: виртуальные показы, снижение цен на губную помаду, маски от Prada и антисептик вместо духов в вашей сумке, - отметил Андре Тан. - Но что же является основным трендом этого года? Сознательное потребление! Основная фишка - добавлять новые детали в лук, модифицировать вещи и носить их по-новому".

Фото Instagram Андре Тана

  • Базовые футболки (белые, черные и серые) не подвержены влиянию моды. К слову, они стираются и одеваются намного чаще других вещей. Поэтому если вы нашли "ту самую", купите сразу две-три и, при потребности, меняйте их со спокойным сердцем.

  • Не покупайте черные брюки каждый сезон. Андре Тан акцентирует, что лучше инвестировать в "рабочий" верх. Приобретите вместо брюк хорошую рубашку - это универсальный и стильный вариант, который подойдет каждому.

  • Вопрос о сумке, пожалуй, самый часто задаваемый в директе модельера. Неброский классический дизайн, нейтральный цвет и отсутствие декоративных элементов - характерные признаки сумки, которая прослужит вам много лет.

  • Балетки мы в основном носим не больше сезона. Они "стаптываются" намного быстрее, чем обувь на каблуке. Поэтому на шопинге обратите внимание на бюджетные бренды.

  • Спортивные брюки и толстовка - это не тот случай, когда бренд играет большую роль. На самом деле, очень сложно определить, что классические спортивные брюки серого цвета вы купили в люкс бутике.

Ранее "Телеграф" писал о том, как "оживить" свой гардероб в  пасмурное и холодное время года.

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Карантин, Андре Тан, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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