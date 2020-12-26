Фэшн-эксперт Элизабет Холмс рассказала, как королева Елизавета выбирает себе наряды

В отличие от своей невестки Кейт Миддлтон, которая мастерски повторяет свои образы, королева Елизавета не выходит в свет в одинаковых нарядах. А если и выходит, то максимум два раза.

Фэшн-журналистка Элизабет Холмс в своей новой книге о королевской семье, а точнее о стиле семьи, рассказала сколько раз Ее Величество может появиться в одной и той же одежде на людях.

Оказывается, что все наряды монарха записаны, и все повторы намеренно запланированы. Элизабет Холмс уточняет, что после второго или третьего публичного появления королева уже не наденет этот наряд на публику. Образ будет либо переделан, либо использоваться для частных праздников или встреч.

К примеру, в светло-голубом наряде монарха впервые видели во время визита на Мальту в 2005 году. Во второй раз она повторила образ во время для скачек в Аскоте в 2008. Больше в этом наряде на публике ее не видели.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что королева Елизавета записала видеопоздравление, в котором поздравила британцев с Рождеством.