Елизавета II поздравила британцев с Рождеством и Новым годом: о чем королева говорила в своем обращении

После фейкового выступления двойника Елизаветы II на канале Channel 4, королева записала настоящее рождественское поздравление, в котором обратилась к британцам.

Ролик появился на официальной странице королевской семьи в Инстаграме.

В своем обращении королева отметила, что 2020 год был очень непредсказуемым, тяжелым и для многих будет иметь оттенок печали. Также она поразмышляла об отважности и героизме людей, которую они проявили в уходящем году.

Ее Величество отметила, что этот год очень сблизил народ, несмотря на проблемы.

«Во всем мире люди великолепно справились с вызовами этого года, и я так горжусь и тронута сильным и неукротимым духом людей» - сказала Елизавета II.

Свое поздравление монарх закончила пожеланиями всем сильного духа, света и надежды в наступающем году.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как приготовить рождественский пряничный домик по рецепту королевского кондитера.