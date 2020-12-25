Елизавета II поздравила британцев с Рождеством и Новым годом: о чем королева говорила в своем обращении

После фейкового выступления двойника Елизаветы II на канале Channel 4, королева записала настоящее рождественское поздравление, в котором обратилась к британцам.
Ролик появился на официальной странице королевской семьи в Инстаграме.
В своем обращении королева отметила, что 2020 год был очень непредсказуемым, тяжелым и для многих будет иметь оттенок печали. Также она поразмышляла об отважности и героизме людей, которую они проявили в уходящем году.
Ее Величество отметила, что этот год очень сблизил народ, несмотря на проблемы.
«Во всем мире люди великолепно справились с вызовами этого года, и я так горжусь и тронута сильным и неукротимым духом людей» - сказала Елизавета II.
Свое поздравление монарх закончила пожеланиями всем сильного духа, света и надежды в наступающем году.
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