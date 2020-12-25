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Пятница, 25.12.2020
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Елизавета II поздравила британцев с Рождеством и Новым годом: о чем королева говорила в своем обращении

Елизавета II поздравила британцев с Рождеством и Новым годом: о чем королева говорила в своем обращении
Обновлено 19:41 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

После фейкового выступления двойника Елизаветы II на канале Channel 4, королева записала настоящее рождественское поздравление, в котором обратилась к британцам.

Ролик появился на официальной странице королевской семьи в Инстаграме.

В своем обращении королева отметила, что 2020 год был очень непредсказуемым, тяжелым и для многих будет иметь оттенок печали. Также она поразмышляла об отважности и героизме людей, которую они проявили в уходящем году.

Ее Величество отметила, что этот год очень сблизил народ, несмотря на проблемы.

«Во всем мире люди великолепно справились с вызовами этого года, и я так горжусь и тронута сильным и неукротимым духом людей» - сказала Елизавета II.

Свое поздравление монарх закончила пожеланиями всем сильного духа, света и надежды в наступающем году.

 
 
 
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Публикация от The Royal Family (@theroyalfamily)

 
 
 
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Публикация от Duke and Duchess of Cambridge (@kensingtonroyal)

Ранее, «Телеграф» рассказывал, как приготовить рождественский пряничный домик по рецепту королевского кондитера.

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Все по теме:

Королева, Королевская семья, Елизавета II, Рождество.

Автор:

Телеграф
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