Британский телеканал создал фейковое рождественское поздравление королевы Елизаветы II: как отреагировали в Букингемском дворце

Британский телеканал Channel 4 выпустил альтернативное рождественское поздравление королевы Елизаветы II, которое было создано с помощью технологии deepfake.

В видеоролике фейковая британская королева язвит в адрес BBC, где традиционно выходит настоящее обращение монарха, обсуждает противоречивые темы для королевской семьи, и танцует трендовые танцы из TikTok.

Ролик создала студия спецэффектов Framestore, а роль монарха сыграла актриса Дебра Стефенсон. Стоит отметить, что голос поддельной Елизаветы II отличался от реального. Возможно, это было сделано, чтобы не перегибать палку в плане реалистичности видео и аудио.

Channel 4 заявляют, что цель этого видео — «строгое предупреждение» о фейковых новостях в эпоху цифровых технологий.

Букингемский дворец отказался комментировать видео. В то время как, британцы сочли это неуважительным и глупым, назвав ролик отличным примером плохого вкуса.

Ранее, «Телеграф» писал, что Меган Маркл и принц Гарри представили свою рождественскую открытку.