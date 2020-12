Как приготовить рождественский пряничный домик: рецепт от кондитера королевы Елизаветы (фото, видео)

25 декабря мир отмечает Католическое Рождество. В преддверии праздника повара королевских кухонь Елизаветы II решили поделиться своим рецептом приготовления идеального пряничного домика.

На официальном сайте королевской семьи и на их странице в Твиттере опубликован подробный рецепт пряничного домика.

Ингредиенты:

Тесто для пряников:

Королевская глазурь:

Приготовление:

Тесто:

Смешайте муку, соду и специи. Добавьте холодное масло, нарезанное кубиками, и продолжайте перемешивать до образования крошки. Добавьте сахар и быстро перемешайте. Затем добавьте яйца и сироп и перемешайте до образования теста.

Разделите на 2 блока, вымесите вручную и разровняйте.

Укутайте и охладите в течение нескольких часов, прежде чем свернуть тесто толщиной 5 мм для частей дома и 3 мм для небольших декоративных деталей. Вырежьте формы пряничных домиков по шаблону.

Выложите на противни и снова охладите перед выпеканием.При работе с окнами раздавите вареные сладости в вырезанных местах.

Выпекать стоит в духовке с вентилятором при 165c 18+ мин для домика и 12+ мин для мелких деталей.

Глазурь:

Просейте сахарную пудру и смешайте с яичным белком и лимонным соком вручную, прежде чем поместить в миксер.

Смешать вместе на низкой скорости около 2 минут. Продолжайте перемешивание на низкой скорости еще 5 минут, пока не будет достигнута плотная кремовая консистенция.

Для обвязки трубопроводов, отделочных работ, разбавьте глазурь небольшим количеством воды.

Для сборки пряничного домика используйте твердую глазурь.

In the run up to Christmas, the chefs in the Royal kitchens have shared their recipe for making the perfect Gingerbread House.

If you decide to make the house yourself, we’d love to see what you’ve made. Please share your creations using #RoyalGingerbread. pic.twitter.com/pigE0tYAQd

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 22, 2020