Рождественский маникюр 2021: идеи дизайна (фото)

Приближается Рождество, так что пришло время сделать много вещей, чтобы отпраздновать это событие, украсив дом и подготовив рождественские элегантные образы, которые подходят к этому праздничному случаю. Если вы ищете идеи рождественского маникюра на 7 января, тогда ознакомьтесь с этим материалом!

За ногтями важно ухаживать, чтобы добавить больше привлекательности и красоты вашему образу, особенно в рождественское время, поэтому давайте взглянем на самые впечатляющие рождественские ногти 2021.

"Телеграф" собрал крутые, свежие идеи зимнего нейл-арта для ваших ноготков, которые привлекут к себе внимание за праздничным столом.

Если вам захотелось чего-то оригинального, небанального, то обязательно просмотрите все фото до конца.

Маникюр с рождественской свечой

Маникюр на Рождество с ангелом

Рождественский "пряничный" маникюр - с имбирными пряниками, пряничными человечками

Маникюр на Рождество с зимним пейзажем

Рождественский вязаный маникюр

Маникюр на Рождество с морозным рисунком

Рождественский маникюр "конфета" или "леденец"

Маникюр на Рождество с оленем, котиком, собачкой, совой

Рождественский маникюр с Сантой

Рождественский маникюр с Вифлеемской звездой

Маникюр с Гринчем, который украл Рождество

Зелено-красный рождественский маникюр

Рождественский маникюр с гирляндой и лампочками

Маникюр на Рождество с мешком, подарками и бантами

Белый рождественский маникюр

Маникюр на Рождество со снежинками

Рождественский маникюр со снеговиком

Красный рождественский маникюр

Французский маникюр на Рождество

Рождественский маникюр с надписями

Маникюр "рисунки на снегу"