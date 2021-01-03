Рождественский маникюр 2021: идеи дизайна (фото)

Приближается Рождество, так что пришло время сделать много вещей, чтобы отпраздновать это событие, украсив дом и подготовив рождественские элегантные образы, которые подходят к этому праздничному случаю. Если вы ищете идеи рождественского маникюра на 7 января, тогда ознакомьтесь с этим материалом!
За ногтями важно ухаживать, чтобы добавить больше привлекательности и красоты вашему образу, особенно в рождественское время, поэтому давайте взглянем на самые впечатляющие рождественские ногти 2021.
"Телеграф" собрал крутые, свежие идеи зимнего нейл-арта для ваших ноготков, которые привлекут к себе внимание за праздничным столом.
Если вам захотелось чего-то оригинального, небанального, то обязательно просмотрите все фото до конца.
Маникюр с рождественской свечой
Маникюр на Рождество с ангелом
Рождественский "пряничный" маникюр - с имбирными пряниками, пряничными человечками
Маникюр на Рождество с зимним пейзажем
Рождественский вязаный маникюр
Маникюр на Рождество с морозным рисунком
Рождественский маникюр "конфета" или "леденец"
Маникюр на Рождество с оленем, котиком, собачкой, совой
Рождественский маникюр с Сантой
Рождественский маникюр с Вифлеемской звездой
Маникюр с Гринчем, который украл Рождество
Зелено-красный рождественский маникюр
Рождественский маникюр с гирляндой и лампочками
Маникюр на Рождество с мешком, подарками и бантами
Белый рождественский маникюр
Маникюр на Рождество со снежинками
Рождественский маникюр со снеговиком
Красный рождественский маникюр
Французский маникюр на Рождество
Рождественский маникюр с надписями
Маникюр "рисунки на снегу"