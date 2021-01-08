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Выбираем пуховик: полезные советы стилиста о зимних трендах (фото)

Выбираем пуховик: полезные советы стилиста о зимних трендах (фото)
Обновлено 16:33 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андре Тана

Украинский модельер Андре Тан, который ранее рассказал о модных тенденция зимних сапог, поделился полезными советами о том, какой выбрать пуховик женщинам зимой 2021 года.

Новым познавательным постом мужчина поделился на личной странице в соцсети Инстаграм.

Ни капли воздуха

Парадоксально, но в приталенной куртке с ремешком вам будет еще холоднее. Всегда добавляем объема в образ, это как минимум помогает сохранить тепло.

Мех на капюшоне - моветон

Обратите внимание на teddy bear coat, или на нашем просто "чебурашка". Еще долго останется актуальной моделью.

Пуховик-платье

Еще 5 лет назад этот фасон был очень модный, но удачным я бы его не назвал. Ведь купив такую модель, в подарок вы приобретаете +10 см в ваших бедрах.

Завалялось на антресолях

Дубленка - отличная инвестиция в ваш гардероб. Только будьте осторожны, в ТРЦ полно неактуальных моделей.

Цветочная поляна

Отдавайте предпочтение лаконичным моделям, которые прослужат вам не один сезон.

Ранее Андре Тан писал о том, какую юбку стоит выбирать для зимнего сезона 2021 года.

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Андре Тан, Мода 2021.

Автор:

Телеграф
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