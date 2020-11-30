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Магнит для мужских взглядов: дизайнер рассказал, как правильно выбрать юбку на зиму

Магнит для мужских взглядов: дизайнер рассказал, как правильно выбрать юбку на зиму
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андре Тана

Известный украинский дизайнер Андре Тан, который ранее поделился советами о том, как выбрать стильный теплый свитер, рассказал об очередных лайфхаках.

Так, на личной странице модельера появился пост, посвященный Международному дню юбки. Отметим, что этот праздник считается неофициальным, но представители модной индустрии уделяют много внимания этой детали одежды.

"Как дизайнер, свою первую юбку я пошил в 10 лет на курсе кроя и шитья. Как сейчас помню - это была юбка "Татьянка" на кокетке для моей сестры. Вообще, я за женственность, стиль и красоту. А юбка - это как раз три в одном! Ну и конечно же, это магнит для мужских взглядов", - написал Тан в Инстаграме.

Какую же юбку выбрать этой зимой - узнайте ниже.

  • Кожаную

Короткая кожаная юбка сыграет с вами злую шутку. А вот длина миди универсальна и практична. Андре Тан заверяет, что без нее нельзя выходить из дома.

  • Шелковою

Использовать этот элемент гардероба можно не только летом! Шелк круто смотрится с шерстяным свитером за счет игры фактур. Вот только длина и крой шелковой юбки не должны напоминать вашу ночную рубашку.

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  • В клетку

Это просто фаворит этой зимы! Так как вариантов клетки просто масса, вы обязаны выбрать тот, который поможет продемонстрировать вашу персоналити.

  • Трикотажную

Она универсальная: ее легко вписать в базовый гардероб и сочетать как с офисными рубашками, так и с гольфами с высоким воротом. Только откажитесь от слишком тонкого трикотажа - он будет создавать некрасивые складки.

  • Плиссе

Складки в этой юбке компенсируют отсутствие талии. В комплектах тотал лук она добавит контраста фактурам. Скажите "нет" некрасивым обтягивающим резинкам и странным блестящим тканям!

Ранее Андре Тан указал на ошибки, которые могут испортить модный образ полным женщинам.

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Стиль, Андре Тан, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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