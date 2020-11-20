Андре Тан дал советы, как одеваться полным женщинам

Украинский модельер Андре Тан, который недавно рассказал, как сформировать капсульный гардероб, в этот раз обратился к пышным дамам.
На своей личной странице в соцсети Инстаграм модельер указал на ошибки пышек в выборе одежды, а также поделился с ними некоторыми лайфхаками.
Пора уже наконец-то себя полюбить! Если вам кажется, что ваша талия шире, чем вам хотелось бы, выбирайте одежду с акцентом на изгибы. Обратите также внимание на пояса или ремни - это поможет добиться формы "песочные часы".
Купив неудачную водолазку, вы рискуете визуально испортить все пропорции тела, а вдобавок набрать десяток килограмм. Слишком глухой высокий ворот выбирайте только при наличии длинной шеи. В ином случае, обратите внимание на ворот, который прилегает не вплотную.
Некачественная ткань сыграет с вами злую шутку и подчеркнет все то, что хочется спрятать. Выбирайте плотную ткань для облегающих вещей и струящуюся для более свободных. Не забывайте, что качественная вещь требует особого ухода.
Слишком узкое бра может визуально добавить вам складочек, даже если без белья их нет. То же самое с лямками, которые впиваются в вашу кожу: даже самые качественные ткани не скроют этого.
Андре Тан отмечает, что одежда свободного кроя сейчас особенно актуальна, но помните, что такая вещь должна обязательно быть в паре с приталенной.
Ранее "Телеграф" писал, что известный модельер и дизайнер Андре Тан поделился советами о том, как правильно экономить на покупках.