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Андре Тан дал советы, как одеваться полным женщинам

Андре Тан дал советы, как одеваться полным женщинам
Обновлено 23:08 Пт, 20 Ноябрь 2020 Телеграф Фото: instagram Андре Тана

Украинский модельер Андре Тан, который недавно рассказал, как сформировать капсульный гардероб, в этот раз обратился к пышным дамам.

На своей личной странице в соцсети Инстаграм модельер указал на ошибки пышек в выборе одежды, а также поделился с ними некоторыми лайфхаками.

  • Забыть о своей талии

Пора уже наконец-то себя полюбить! Если вам кажется, что ваша талия шире, чем вам хотелось бы, выбирайте одежду с акцентом на изгибы. Обратите также внимание на пояса или ремни - это поможет добиться формы "песочные часы".

  • Закрыть зону шеи

Купив неудачную водолазку, вы рискуете визуально испортить все пропорции тела, а вдобавок набрать десяток килограмм. Слишком глухой высокий ворот выбирайте только при наличии длинной шеи. В ином случае, обратите внимание на ворот, который прилегает не вплотную.

  • Не смотреть на качество ткани

Некачественная ткань сыграет с вами злую шутку и подчеркнет все то, что хочется спрятать. Выбирайте плотную ткань для облегающих вещей и струящуюся для более свободных. Не забывайте, что качественная вещь требует особого ухода.

  • Выбрать нижнее белье не по размеру

Слишком узкое бра может визуально добавить вам складочек, даже если без белья их нет. То же самое с лямками, которые впиваются в вашу кожу: даже самые качественные ткани не скроют этого.

  • Спрятаться за оверсайз

Андре Тан отмечает, что одежда свободного кроя сейчас особенно актуальна, но помните, что такая вещь должна обязательно быть в паре с приталенной.

Ранее "Телеграф" писал, что известный модельер и дизайнер Андре Тан поделился советами о том, как правильно экономить на покупках.

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Все по теме:

Стиль, Андре Тан, Мода 2020.

Автор:

Телеграф
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