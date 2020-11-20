Андре Тан дал советы, как одеваться полным женщинам

Украинский модельер Андре Тан, который недавно рассказал, как сформировать капсульный гардероб, в этот раз обратился к пышным дамам.

На своей личной странице в соцсети Инстаграм модельер указал на ошибки пышек в выборе одежды, а также поделился с ними некоторыми лайфхаками.

Забыть о своей талии

Пора уже наконец-то себя полюбить! Если вам кажется, что ваша талия шире, чем вам хотелось бы, выбирайте одежду с акцентом на изгибы. Обратите также внимание на пояса или ремни - это поможет добиться формы "песочные часы".

Закрыть зону шеи

Купив неудачную водолазку, вы рискуете визуально испортить все пропорции тела, а вдобавок набрать десяток килограмм. Слишком глухой высокий ворот выбирайте только при наличии длинной шеи. В ином случае, обратите внимание на ворот, который прилегает не вплотную.

Не смотреть на качество ткани

Некачественная ткань сыграет с вами злую шутку и подчеркнет все то, что хочется спрятать. Выбирайте плотную ткань для облегающих вещей и струящуюся для более свободных. Не забывайте, что качественная вещь требует особого ухода.

Выбрать нижнее белье не по размеру

Слишком узкое бра может визуально добавить вам складочек, даже если без белья их нет. То же самое с лямками, которые впиваются в вашу кожу: даже самые качественные ткани не скроют этого.

Спрятаться за оверсайз

Андре Тан отмечает, что одежда свободного кроя сейчас особенно актуальна, но помните, что такая вещь должна обязательно быть в паре с приталенной.

Ранее "Телеграф" писал, что известный модельер и дизайнер Андре Тан поделился советами о том, как правильно экономить на покупках.