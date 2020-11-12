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"Покупайте вещи редко и носите долго": Андре Тан рассказал все о капсульном гардеробе

"Покупайте вещи редко и носите долго": Андре Тан рассказал все о капсульном гардеробе
Обновлено 19:18 Сегодня Телеграф Фото: instagram Андре Тана

Украинский дизайнер Андре Тан, который совсем недавно объяснил, как эффективно сэкономить на покупке новых вещей, не перестает давать полезные советы о моде.

О том, что такое капсульный гардероб, зачем он нужен и кому он подойдет - объяснил Тан в своем новом посте на странице Инстаграма.

Что такое капсульный гардероб?

Как пишет украинский дизайнер, капсула - это вещи, которые объединены одним стилем или поводом. Например, капсула для поездки в отпуск - это несколько летних вещей, включая обувь, которая подойдет к каждому образу.

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Зачем нужен капсульный гардероб и почему о нем все говорят?

Сейчас в моде сознательное потребление, а капсульный гардероб поможет уберечь себя от спонтанных покупок.

Кому подойдет капсульный гардероб?

Это подойдет всем, кто хочет сэкономить свое время и деньги.

С чего начать?

Самое главное - нужно выбросить (подарить/продать/утилизировать) со шкафа вещи, которые годами пылятся на полках. По словам Андре Тана, сделать это достаточно трудно, поэтому дизайнер предлагает такой метод: нужно вывесить весь свой гардероб на вешалки и, если вы надеваете вещь хоть раз, то переворачиваете вешалку другой стороной. По окончанию месяца вы трезво оцените состояние своего гардероба.

Какая правильная последовательность покупок?

Сначала платья, затем юбки и брюки, далее топы, свитера, верхняя одежда. Обувь и аксессуары подбираются отдельно и уже после того, как основные капсулы готовы.

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Чего должно быть больше в капсуле: низов или верхов?

Верхов должно быть больше, чем низов: к одному низу должно подходить минимум 3 сочетающихся верха! Так, с одними брюками получится составить много разнообразных образов.

Как правильно сочетать цвета в капсуле?

В одной капсуле должно быть не более трех акцентных цветов + базовые монохромные.

Выгодно ли иметь капсулу? Или это дорого?

Как пишет дизайнер, иметь капсулу выгодно. Вы не просто тратите деньги на 10 вещей, а приобретаете от 30 разных луков за счет сочетаемости всех элементов.

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Все по теме:

Андре Тан, Мода 2020, Капсульный гардероб.

Автор:

Телеграф
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