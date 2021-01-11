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Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью: что известно о ее состоянии

Кара Делевинь стала самой высокооплачиваемой моделью: что известно о ее состоянии
Обновлено 15:45 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Британская актриса и модель Кара Делевинь обогнала своих коллег в списке самых высокооплачиваемых моделей в 2020 году, став самой состоятельной из них. Если верить данным издания The Sun, 28-летняя звезда за 2020 год пополнила свое и так огромное состояние (в примерно 30,2 млн фунтов стерлингов) еще на 15,7 млн.

Столь сложный год для модели стал очень-таки удачным. Делевинь работала с крупными брендами Burberry, DKNY, Jimmy Choo, Rimmel и Volkswagen, снималась в кино, написала книгу и выпустила несколько альбомов.

Также, стоит отметить, что “вклад” в заработок модели стало наследство от крестной матери Кары - Аннетт Ховард. У тому же, у Делевинь есть большая доля в семейной компании.

 
 
 
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Публикация от Cara Delevingne (@caradelevingne)

Вторую строчку заняла 46-летняя Кейт Мосс, заработав 9 млн, третью - 33-летняя Рози Хантингтон-Уайтли с 8 млн. На четвертой строчке разместилась черная пантера - 50-летняя Наоми Кэмпбел, и замкнула пятерку лучших - 30-летняя Журдан Данн.

Ранее, “Телеграф” писал, что Кара Делевинь стала одной из ведущих документального сериала о сексуальности. 

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Все по теме:

Модель, Актриса, Кара Делевинь.

Автор:

Телеграф
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