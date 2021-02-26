Маникюр на 8 марта: лучшие идеи дизайна, которые украсят любой образ (фото)

Международный женский день, который отмечается ежегодно 8 марта, является одним из главных праздников первого весеннего месяца, который с нетерпением ждут большинство женщин. У каждого этот день ассоциируется с наступлением теплой и солнечной весны.

Несмотря на то, что последние годы вокруг празднования в Украине женского праздника до сих пор ведутся бесчисленные споры, это не отменяет того факта, что всем девушкам и женщинам в этот день хочется выглядеть красиво и роскошно.

"Телеграф" сделал подборку самых красивых идей маникюра к женскому празднику 8 марта, которые идеально подойдут к любому образу!

Ранее "Телеграф" писал, каким стихами можно поздравить прекрасную половину человечества с наступающим Международным женским днем 8 марта.