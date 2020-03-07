Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках

С наступающим праздником весенним,
В день Восьмого марта - успеха, добра,
Настроения прекрасного, удачи и везения,
Пусть весна вам улыбается сегодня и всегда!
Мира, светлых дней, улыбок ярких,
А в день 8 Марта - веселья и подарков!
С Наступающим днем весенним!
Пусть он всем принесет настроенье.
Океан цветов, и подарков,
Объятий и поцелуев жарких.
Море любви, заботы, вниманья,
Ласки, трепета и пониманья.
Всем радости, веселья, счастья.
Пусть прочь уйдут ненастья.
Восьмое марта к нам спешит,
Чтоб расцвели сады кругом,
Пускай весна вас одарит
Цветением, счастьем и теплом,
Пусть все сбываются желания,
Душа пусть радостно поет,
Пускай весеннее дыхание
Добро и радость принесет!
Желаю радоваться жизни,
Желаю в жизни все успеть.
Не знать печали, укоризны,
Надеяться, любить, хотеть.
Пускай грядущий женский праздник
Успех и счастье принесет.
Сюрпризов и подарков разных,
И только радостных хлопот.
С весенними днями тепло входит в дом,
Пусть будет уютно и радостно в нём,
Удача и счастье всегда в жизни будут,
Совсем уже скоро Праздник наступит.
Пожелания, поздравления,
Пусть поднимут настроение
И цветы вокруг пусть распускаются,
Ведь 8 Марта приближается!
С наступающим поздравить
От души хочу сейчас,
Будут пусть любовь и счастья,
Много денежек у вас.
Пусть хватает на бриллианты,
Шубки, СПА и маникюр,
А в душе пусть непременно
Будет форменный лямур.