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Суббота, 07.03.2020
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Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках

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Теплые пожелания с наступающим 8 марта в стихах и открытках
19:48 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Оригинальные поздравления с наступающим 8 Марта: милые открытки, прикольные картинки и стихи.

  • 1

    С наступающим праздником весенним,

    В день Восьмого марта - успеха, добра,

    Настроения прекрасного, удачи и везения,

    Пусть весна вам улыбается сегодня и всегда!

    Мира, светлых дней, улыбок ярких,

    А в день 8 Марта - веселья и подарков!

  • 2

  • 3

    С Наступающим днем весенним!

    Пусть он всем принесет настроенье.

    Океан цветов, и подарков,

    Объятий и поцелуев жарких.

     

    Море любви, заботы, вниманья,

    Ласки, трепета и пониманья.

    Всем радости, веселья, счастья.

    Пусть прочь уйдут ненастья.

  • 4

  • 5

    Восьмое марта к нам спешит,

    Чтоб расцвели сады кругом,

    Пускай весна вас одарит

    Цветением, счастьем и теплом,

    Пусть все сбываются желания,

    Душа пусть радостно поет,

    Пускай весеннее дыхание

    Добро и радость принесет!

  • 6

  • 7

    Желаю радоваться жизни,

    Желаю в жизни все успеть.

    Не знать печали, укоризны,

    Надеяться, любить, хотеть.

     

    Пускай грядущий женский праздник

    Успех и счастье принесет.

    Сюрпризов и подарков разных,

    И только радостных хлопот.

  • 8

  • 9

    С весенними днями тепло входит в дом,

    Пусть будет уютно и радостно в нём,

    Удача и счастье всегда в жизни будут,

    Совсем уже скоро Праздник наступит.

     

    Пожелания, поздравления,

    Пусть поднимут настроение

    И цветы вокруг пусть распускаются,

    Ведь 8 Марта приближается!

  • 10

  • 11

    С наступающим поздравить

    От души хочу сейчас,

    Будут пусть любовь и счастья,

    Много денежек у вас.

     

    Пусть хватает на бриллианты,

    Шубки, СПА и маникюр,

    А в душе пусть непременно

    Будет форменный лямур.

С наступающим 8 марта! Душевные поздравления для любимых женщин, открытки

Красивые поздравления с наступающим 8 Марта для самых лучших и красивых

Лучшие поздравления с наступающим 8 марта: оригинальные стихи и открытки

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