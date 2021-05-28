Летний маникюр 2021: актуальные идеи для ваших ноготков (фото)

Лето - это пора для различных beauty-экспериментов! В это время можно спокойно использовать яркие цвета не только в одежде, но и на ноготочках.

Модницы, еще не успевшие насладиться заслуженным отпуском, который наполняет невероятным зарядом энергии и оставляет массу впечатлений и положительных эмоций, могут начинать готовиться к пляжному сезону задолго до запланированного события. Так, дамы досконально продумывают свой летний гардероб и внешний образ, ведь каждая уважающая себя женщина должна оставаться всегда на высоте!

"Телеграф" собрал летние варианты нейл-арта, которые всегда уместны в теплое время года. Смотрите ниже, как могут выглядеть ваши пальчики в период отдыха или путешествий:

Еще больше идей летнего маникюра - смотрите в материале "Телеграфа".