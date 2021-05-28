Скачать
Пятница, 28.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко
Кремль приблизился к поглощению Беларуси: чего ожидать от встречи Путина и Лукашенко
Не спасли: на египетском курорте скончался экс-глава украинской разведки
Не спасли: на египетском курорте скончался экс-глава украинской разведки
Торговали наркотой прямо возле магазина: в Кривом Роге горожане помогли устроить крупное задержание (фото)
Торговали наркотой прямо возле магазина: в Кривом Роге горожане помогли устроить крупное задержание (фото)
СБУ накрыла чиновников "Укрзализныци", воровавших до 150 тонн топлива ежемесячно (видео задержания)
СБУ накрыла чиновников "Укрзализныци", воровавших до 150 тонн топлива ежемесячно (видео задержания)

Летний маникюр 2021: актуальные идеи для ваших ноготков (фото)

Летний маникюр 2021: актуальные идеи для ваших ноготков (фото)
Обновлено 19:09 Сегодня Телеграф

Лето - это пора для различных beauty-экспериментов! В это время можно спокойно использовать яркие цвета не только в одежде, но и на ноготочках.

Модницы, еще не успевшие насладиться заслуженным отпуском, который наполняет невероятным зарядом энергии и оставляет массу впечатлений и положительных эмоций, могут начинать готовиться к пляжному сезону задолго до запланированного события. Так, дамы досконально продумывают свой летний гардероб и внешний образ, ведь каждая уважающая себя женщина должна оставаться всегда на высоте!

"Телеграф" собрал летние варианты нейл-арта, которые всегда уместны в теплое время года. Смотрите ниже, как могут выглядеть ваши пальчики в период отдыха или путешествий:

Еще больше идей летнего маникюра - смотрите в материале "Телеграфа".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 97

Все по теме:

Стиль, Маникюр 2021, Мода 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Признание Крыма российским и отказ от независимости Беларуси: Лукашенко намекнули, чего от него ждут на встрече с Путиным
02 "Ахметов уже не тот": сеть повеселило фото "президента" ФК "Шахтер"
03 Корабль чудом не затянуло в проходящий рядом водяной смерч: опасный момент попал на видео
04 В туалете ресторана: в Ровно шестиклассник изнасиловал пятиклассника в извращенной форме
05 Долой мифы: новое исследование показало, сколько на самом деле сохраняется иммунитет к COVID-19
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Байден может пообщаться с Зеленским перед встречей с Путиным - СМИ
Байден может пообщаться с Зеленским перед встречей с Путиным - СМИ
&quot;Таким сына еще не видела&quot;: в полтавском лицее пытался покончить с собой 8-летний мальчик (фото)
"Таким сына еще не видела": в полтавском лицее пытался покончить с собой 8-летний мальчик (фото)
Стрельба в Одессе: неизвестные с пистолетом целились в женщину, но подстрелили сторожа кладбища (фото)
Стрельба в Одессе: неизвестные с пистолетом целились в женщину, но подстрелили сторожа кладбища (фото)
&quot;Почему я отказалась? Несложно догадаться&quot;. Стало известно, кому Зеленский предлагал должность своего пресс-секретаря
"Почему я отказалась? Несложно догадаться". Стало известно, кому Зеленский предлагал должность своего пресс-секретаря
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь