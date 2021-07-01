Когда стричь и красить волосы в июле 2021: наиболее благоприятные дни для посещения салона красоты

Каждая девушка мечтает иметь густые, шелковистые, и чаще всего длинные волосы, ведь красивая стрижка и укладка способны подарить заряд энергии и уверенности. Выбрав самый благоприятный день для посещения салона красоты, можно не только "навести красоту", но и избавиться от негатива и обрести гармонию с собой.

Лунный календарь стрижек на июль 2021 поможет выбрать те даты, когда благоприятней всего делать стрижку и покраску волос в самый жаркий месяц лета.

Когда же стричь волосы в июле 2021 года?

Благоприятные дни для стрижки волос: 4, 7, 11, 14, 15, 18, 22, 23, 24, 31

Стрижка для быстрого роста волос: 11, 14, 15, 18, 22, 23

Стрижка для укрепления волос: 4, 7, 24, 31

Стрижка для привлечения денег: 4, 14, 31

Кардинальное изменение стрижки: 24

Неблагоприятные дни для стрижки: 3, 10, 20, 26, 29

Благоприятные дни для покраски волос: 2, 3, 4, 7, 14, 22, 24

Благоприятные дни для укрепляющих и оздоровительных масок для волос: 1, 5, 9, 14, 15, 16, 17, 28, 30, 31

Благоприятные дни для завивки волос: 2, 3, 4, 6, 7, 8, 14, 22, 24, 26, 31

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