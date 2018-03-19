Горячие мужчины в объективе обычной девушки.

Случалось ли вам, будучи в метро или на пляже, на улицах города или вокзалах, останавливаться и завороженно любоваться внезапно обнаруженной красотой? Скорее всего, да. Жительница Нью-Йорка делает так же. Только еще фотографирует и выкладывает в своем профиле в инстаграм: Hot Dudes Reading, или "Читающие красавчики". А объектами ее фотоохоты становятся симпатичные парни, читающие книги. Отдельного внимания заслуживают комментарии, наполненные искрящимся юмором. Данная идея захватила сердца многих пользователей, и на текущий момент количество подписчиков этой страницы приближается к миллиону. Создатели даже выпустили настенный календарь на 2018 год с лучшими фотографиями.