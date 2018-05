Подборка снимков Сергея Полунина - самого молодого премьера в истории Королевского балета Лондона.

Подборка снимков Сергея Полунина - самого молодого премьера в истории Королевского балета Лондона. Украинского танцовщика балета Сергея Полунина заслуженно считают одним из самых ярких и талантливых танцоров современности. Его танец под песню Hozier "Take Me to Church" набрал на YouTube более 23 миллионов просмотров. Им восхищаются во всем мире не только, как танцором, но и моделью. Недавно Сергей начал и актерскую карьеру, он даже успел сняться в легендарном фильму "Убийство в Восточном экспрессе".