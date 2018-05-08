Дизайнерам со всего мира отправили фотографию мужчины среднестатистической внешности и попросили их отфотошопить модель в соответствии с их собственными предпочтениями и вкусами.

Британский медицинский портал Superdrug.com отправил дизайнерам со всего мира фотографию мужчины среднестатистической внешности и попросил их отфотошопить модель в соответствии с их собственными предпочтениями и вкусами, придать мужчине такие черты, чтобы его посчитали внешне привлекательным большинство жителей их страны. Портал рассказал, что, согласно его исследованию, 40% мужчин в Великобритании ощущают на себе давление со стороны телевидения и модных журналов в отношении того, как должно выглядеть идеальное мужское тело. И это давление, несомненно, негативно влияет на самооценку мужчин, на то, как они воспринимают себя и окружающих. Результаты получились очень интересные.